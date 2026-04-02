李대통령과 팔짱 낀 정청래·한병도, '원팀' 인증샷..."국정 잘 뒷받침하겠다"

정청래 "李대통령, 시정연설 후 국회의원들과 즐거운 한때"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 2일 한병도 원내대표와 함께 이재명 대통령과 팔짱을 낀 사진을 공개했다.

이 대통령은 이날 국회에서 추가경정예산(추경)안 시정연설을 한 후, 의원들과 사진을 찍으며 소통의 시간을 보냈다.

정청래 더불어민주당 대표가 2일 한병도 원내대표와 함께 이재명 대통령과 팔짱을 낀 사진을 공개했다. [사진=정청래 페이스북]

정청래 대표는 자신의 페이스북에 "제 얼굴이 제일 크죠?"라는 글을 올리며 "이재명 대통령님께서 국회에 오셔서 추경 시정연설을 마친 후, 국회의원들과 잠시 즐거운 한때를 보냈다"고 전했다.

정 대표는 "보통의 경우 본회의장에 입장할 때 국회의원들과 악수하고 연설 후 퇴장 시 악수하고 국회를 떠나는데, 오늘은 본회의장 밖 휴게실에서 국회의원들과 일일이 사진을 다 찍어주셨다"며 "많은 의원들이 1대1로 사진을 다 찍어갈 무렵, 당대표와 원내대표도 한 컷 찍으라고 해서 찰칵!"이라고 말했다.

이어 "중동 위기 속에서 밤잠을 못 이루신다더니 얼굴이 푸석푸석 피곤해 보였는데 모처럼 편안한 분위기였는지 청와대 팀에서 '이제 가셔야 합니다'라고 재촉하는데도 계속 앉아서 국회의원들과 망중한을 보내는 듯해 보였다"고 말했다.

그러면서 "대통령께서 국정을 수행하는 과정에서 국회의 입법 지원이 절실하실 텐데 국회에서 제때제때 잘 뒷받침하겠다. 오늘 저도 참 좋았다"고 말했다.

kimsh@newspim.com