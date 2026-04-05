정청래, 부활절 연합예배 참석..."한반도 평화의 봄 와야 진정한 부활 기쁨"

여의도순복음교회 예배 참석

한국교회에 평화 동반자 역할 당부

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 여의도순복음교회에서 열린 '2026 한국교회 부활절 연합예배'에 참석해 "한반도에 평화의 봄이 와야 분단의 아픔이 흐르는 이 땅에 진정한 부활의 기쁨을 누릴 수 있다"며 한반도 평화의 중요성을 강조했다.

정 대표는 이날 인사말을 통해 "모두 함께 잘 사는 경제적 토대도 한반도 평화에 있다"며 "누구도 두려움에 떨지 않는 따뜻한 공동체를 만들어 사랑을 실천해야 하며, 그것이 하나님의 뜻으로 믿는다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

정 대표는 "오늘은 예수께서 억압과 복종의 어둠을 뚫고 생명의 빛으로 부활하신 날"이라며 "예수님께서는 '네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라'고 하셨고, 가장 낮은 곳으로 임하시어 소외된 자들을 보듬으셨다"고 말했다. 이어 "이러한 사랑과 평화야말로 그리스도 정신의 본질이며 우리가 지켜나가야 할 소중한 가치"라고 강조했다.

그는 "불과 일 년 반 전, 우리는 오색 빛깔 빛으로 억압의 어둠을 몰아내고 이재명 정부를 출범시켰다"며 "지금은 그 혼란을 극복하고 국가 정상화를 위해 나아가는 소중한 과정에 있다"고 설명했다.

정 대표는 "비록 중동 전쟁 등 국내외적 어려움이 우리 앞에 놓여 있지만, 예수 그리스도께서 심어주신 믿음과 사랑, 연대의 씨앗을 잘 가꾼다면 그 어떤 시련도 이겨낼 수 있다"며 "우리는 고통 받는 이웃의 손을 예수님의 사랑으로 더 단단히 잡아야 한다"고 말했다.

그는 "한국교회가 앞으로 변함없이 가장 낮고 외진 곳을 향해 빛을 비추는 등불이 되어 주시기를 진심으로 부탁드린다"며 "한반도 평화를 위한 여정에도 든든한 동반자가 되어 달라"고 당부했다.

정 대표는 "저 또한 세상의 빛과 소금이 되라는 말씀을 가슴 깊이 되새기며, 우리 사회의 사랑과 평화의 가치가 온전히 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "이재명 정부도 정말 열심히 최선을 다하겠으니 많이 기도해 달라"고 덧붙였다.

한편 이날 예배에는 이영훈 목사, 권위영 목사, 소강석 목사 등이 참석했으며, 김정석 목사가 부활 생명의 설교를 전했다.

kimsh@newspim.com