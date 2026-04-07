서울교통공사, 홍대입구역 등 혼잡역사 5곳 '맞춤형 공간 개선' 추진

AI 핵심 요약beta
- 서울교통공사는 7일 홍대입구역, 서울역, 잠실역, 강남역, 신도림역 등 5개 주요 역사의 맞춤형 개선사업을 추진 중이라고 밝혔다.
- 각 역사별 이용 패턴을 반영한 11개 과제를 단기·중장기로 나눠 시행하며 환승통로 확장, 개집표기 신설, 상가 철거 등을 진행했다.
- 공사는 기술적 어려움과 이해관계 조정 속에서도 1㎡의 공간이라도 더 확보하기 위해 노력하고 있다고 덧붙였다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 홍대입구역, 서울역, 잠실역, 강남역, 신도림역 등 주요 거점 5개 역사에 대해 맞춤형 개선 사업을 추진 중이라고 7일 밝혔다. 역사별 이용 패턴과 구조적 특성을 반영한 총 11개 과제를 선정하고 단기, 중장기로 나눠 단계적으로 시행하고 있다.
홍대입구역은 향후 노선 확대에 따른 혼잡 증가에 대비해 경의중앙선·공항철도 환승통로 동선 중간에 개집표기 6대를 신설해 승객 동선을 분산한다. 장기적으로는 가장 혼잡한 9번 외부 출입구 인근에 같은 방향의 출구를 설치할 계획이다.
서울역은 복잡한 환승 구조를 고려, 관광객과 교통약자를 위해 시인성을 확보한 안내 체계를 개선했으며, 중장기적으로 1·4·GTX-A호선 환승통로 확장을 통해 이동 병목 구간을 완화한다. 잠실역은 환승통로 내 상가 3개소를 철거해 기존 4.2m였던 환승통로 폭을 8.3m로 넓히며 승강장 안전 펜스를 보강해 혼잡 상황을 대비할 예정이다.
강남역은 내선 승강장 내 통신기계실을 이전해 약 70㎡ 규모의 대기 공간을 확보하고, 대합실 개집표기 주변 창고와 (구)매표실 공간을 철거해 약 30㎡의 가용 공간을 확보하는 등 개집표기 위치를 조정해 공간 재설계를 추진하고 있다. 중장기적으로는 내선 승강장 내부 계단을 추가 설치해 승객 흐름을 분산할 계획이다.
신도림역은 승강장 내 창고를 철거해 대기 공간을 확보하고, 밀집 구간을 완화하는 개선을 진행하고 있다. 현재 진행 중인 개선 사업은 기술적 문제와 여러 이해관계를 조정해야 하는 어려움이 있지만, 공사는 공간 확보 과정에서 단 1㎡의 공간이라도 더 확보하기 위해 노력하고 있다고 덧붙였다.
강남역에서 이뤄지고 있는 '통신기계실 이설' 작업은 기술적 어려움이 있는 대표적인 작업 중 하나다. 핵심 설비를 운영 중단 없이 옮겨야 하기 때문이다. 공사는 시스템 이중화와 장비 대여를 통해 중단 없이 운영을 유지하며 승강장 유효 면적을 넓혀가고 있다.
혼잡 구간에 위치한 잠실역 임대상가 철거는 법적 계약 관계와 이해관계 충돌로 인해 추진이 어려웠으나, 상가 상인들과 끈질기게 소통하며 계약 만료 시점에 맞춰 공간을 환원할 예정이다.
공사는 지하철 안전도우미·승하차도우미 등 기간제 안전 인력을 채용하고 현장에 투입하고 있다. 지하철 안전도우미는 서울시 동행일자리 사업의 일환으로 취업 취약계층을 대상으로 모집하고 있으며, 지하철 승하차도우미는 각 자치구 시니어클럽과 업무협약을 맺고 현장에 투입 중이다.
나윤범 공사 안전관리본부장은 "이번 역사 혼잡도 개선은 단순한 시설 확충을 넘어 이용객 흐름을 분산하고 병목 구간을 줄이는 구조적 개선이라는 점에서 의미가 있다"며 "단기 과제뿐만 아니라 중장기 과제 또한 원활하게 추진될 수 있도록 지속적인 노력을 기울여 안전한 지하철 이용 환경을 만들어 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com