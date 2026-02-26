서울교통공사 지속가능경영보고서, 미국 LACP 대상 수상

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 '2024/25 비전 어워즈(Vision Awards)' ESG 보고서 부문에서 최고 등급인 대상(Platinum)을 수상했다고 26일 밝혔다. 국내 지방공기업 가운데 이 상을 받은 곳은 공사가 유일하다.
미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 비전 어워드는 지속가능경영보고서·사회공헌보고서를 평가해 시상하는 세계 최대 규모의 경연대회로, 올해는 20개국 1000개 이상의 기업이 참여했다.
올해 공사는 지난해 수상한 금상(Gold)보다 한 단계 높은 대상을 수상하였으며, 총 8개 평가 항목 중 7개 항목에서 만점을 받아 최종 99점을 기록했다고 덧붙였다.
또 전 세계 수상작 중 상위 100대 기업의 보고서를 선정하는 '월드와이드 탑 100'과 보고서 커뮤니케이션의 기술적 우수성을 평가하는 '테크니컬 어치브먼트 어워드'에서 2년 연속 3관왕을 차지했다. '월드와이드 탑 100' 부문에서는 100개 기업 중 74위에 올랐다.
'2024-2025 서울교통공사 지속가능경영보고서'는 친환경 철도 운영, 교통약자 이동권 보장, 지하철 안전망 강화와 같은 사회적 책임 이행 성과를 상세히 담고 있다. 특히 안전 최우선 경영방침을 반영한 'M(Metronext)-E(환경)-S(안전)-S(사회)-G(지배구조)' 구성의 경영 전략과 성과를 통한 명확하고 창의적인 정보 전달이 호평 받았다.
공사는 2022년부터 ESG 경영을 본격 도입해 전국 도시철도 운영기관 중 유일하게 K-ESG 평가 2년 연속 A등급을 달성한 바 있다. 또 ISO 26000 이행 수준 진단에서 A+등급을 획득했다.
한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 "이번 수상은 공사의 ESG 경영 노력이 국제무대에서 공식적으로 인정받은 결과이자, 글로벌 표준을 선도하는 기관으로 자리매김했음을 보여주는 뜻 깊은 성과"라며 "앞으로도 투명하고 진정성 있는 소통을 통해 전 세계가 신뢰하는 안전한 서울 지하철을 만드는 데 최선을 다 하겠다"고 전했다.
