"서울 지하철 유실물 집으로"…7월부터 집앞배송 서비스

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서울교통공사, 이르면 7월 20일 개시

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 지하철에서 잃어버린 물건을 유실물센터에 직접 방문하지 않고도 집이나 직장에서 받아볼 수 있게 된다.

서울교통공사는 오는 7월부터 지하철 유실물센터 보관 물품을 고객이 원하는 주소로 배송하는 '유실물 집앞배송 서비스'를 시행한다고 11일 밝혔다. 그동안 유실물을 찾으려면 평일 오전 9시~오후 6시에 유실물센터를 직접 방문해야 해 직장인이나 원거리 거주자들의 불편이 컸다.

유실물센터에서 보관 중인 유실물 [사진=서울교통공사]

앞으로는 유실물센터에 연락해 보관 여부와 본인 확인 절차를 마친 뒤 전용 신청 사이트에서 배송지를 입력하고 비용을 결제하면 택배로 받아볼 수 있다. 다만 음식물·현금·귀중품 등 일부 품목은 배송 대상에서 제외된다.

공사는 지난해 6월부터 '또타 유실물 배송서비스'를 운영 중이다. 고객이 '또타라커' 앱에서 원하는 역을 선택해 결제한 뒤 편한 시간에 해당 역 물품보관함에서 유실물을 찾을 수 있는 서비스다. 이번 집앞배송 서비스 추가로 고객은 가까운 역 물품보관함 수령과 자택·직장 배송 중 상황에 맞는 방식을 선택할 수 있게 됐다.

지난해 서울 지하철에서 접수된 유실물은 16만 건을 넘는다. 유실물이 발생하면 분실 시간과 장소를 기억해 가까운 역 고객안전실이나 고객센터(1577-1234)에 즉시 신고해야 하며, 경찰민원24 사이트에서도 날짜·물품 유형·위치 등으로 조회할 수 있다.

김태균 서울교통공사 사장은 "시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 서비스를 지속 발굴해 보다 편리한 지하철 이용 환경을 만들어 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com