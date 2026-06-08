서울 지하철 보조배터리 연기 사고 두 달간 4건…"신고 후 옆 칸 대피"

전 역사 수조·방열집게·방열장갑 비치 완료

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 지하철에서 4~5월 발생한 휴대용 배터리 연기 사고가 총 4건이다. 서울교통공사는 이와 관련해 8일 배터리 사고 대응 요령을 안내한다고 밝혔다.

해당 사고는 모두 승객이 소지한 휴대용 배터리에서 발생한 것으로 확인됐다. 4월 27일 3호선 오금행 열차 내에서는 한 승객의 가방에 있는 보조 배터리에서 연기가 피어올랐으며, 이후 5월 12일, 18일, 26일에도 비슷한 사건이 발생했다. 다행히 인접한 역에서 신속하게 조치해 큰 인명피해는 없었다.

지난해 서울교통공사는 배터리 화재 대응 방안 마련하기 위해 배터리 화재 시연을 실시했다. [사진=서울교통공사]

리튬이온 배터리는 충전 효율이 높고 휴대가 편리한 장점이 있지만, 외부 압력이나 과열에 의해 손상이 될 경우 화재나 연기를 유발할 수 있다. 특히 변형되거나 부풀어 오른 배터리는 사용을 중단하는 것이 권장된다.

공사는 배터리 사고 발생 시 시민들의 차분한 대처가 필요하다고 강조하며, 출입문 개방 장치를 활용하기보다는 안전한 다른 객실로 이동한 후 비상통화장치로 즉시 직원에게 알리도록 안내했다.

열차가 운행 중인 상황에서 선로로 내려가는 행동은 매우 위험해 인명사고로 이어질 수 있다. 이에 따라 공사는 모든 역사에 배터리 화재를 위한 수조를 설치하고 방열장갑, 방열집게와 같은 대응 장비도 갖추고 신속한 초기 대응이 가능하도록 하고 있다고 덧붙였다.

또 사고 예방을 위해 직원들을 대상으로 배터리 화재 대응 교육도 병행하고 있으며, 시민들에게는 지속적으로 배터리 화재 시 행동 요령을 안내할 예정이다.

나윤범 공사 안전관리본부장은 "최근 열차 내에서는 보조배터리에서 연기가 나는 사건이 잇따르고 있다"며 "배터리에서 연기가 발생할 경우 다른 객실로 피신하고 직원에게 즉시 알려주시길 바란다"고 당부했다.

kh99@newspim.com