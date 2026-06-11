[2026 민심 서울] ② '보수 벨트' 다진 강남3구…1호 공약은 모두 부동산

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강남·서초·송파서 국힘 '압승'

강남·서초는 국힘 득표율 60%대

당선 직후 일제히 '재건축' 추진

구청장 직속 지원조직 공통 공약

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 이번 6·3 지방선거에서 서울의 핵심 승부처로 꼽혔던 동남권(강남·강동·서초·송파) 구청장 선거는 국민의힘 압승으로 마무리됐다. 전통적인 보수 강세 지역인 강남3구는 물론 스윙 스테이트로 분류되던 강동구까지 국민의힘이 수성에 성공해 '보수 벨트'가 더욱 공고해진 양상이다.

11일 중앙선거관리위원회에 따르면 6·3 지방선거 개표 결과 강남구는 김현기 국민의힘 후보가 승리를 거머쥐었고, 서초·송파구는 각각 전성수·서강석 국민의힘 후보가 재선에 성공했다. 강동구도 이수희 국민의힘 후보가 승리해 재선이 확정됐다.

강남3구 내에서도 보수층이 두터운 강남구에선 김 당선인이 65.89%를 득표해 김형곤 더불어민주당 후보(34.10%)를 31.79%포인트(p) 크게 앞섰다.

서초구 역시 강남구와 비슷했다. 전 당선인은 66.40%를 얻어 황인식 민주당 후보(33.60%)를 32.8%p 제쳤다. 두 당선인 모두 민주당 후보를 두 배 가까이 앞질렀다.

특히 전 당선인은 서울 25개 자치구 후보 중 최고치를 기록했다. 서초구 투표율도 66.3%로 서울 자치구 중 최대치였다.

송파구는 서 당선인(54.28%)이 조재희 민주당 후보(45.71%)를 8.57%p 차이로, 강동구는 이 당선인(52.05%)이 김종무 민주당 후보(46.13%)를 5.92%포인트(p) 차이로 앞서 승리했다.

네 인물의 경력은 각기 다양하다. 김 당선인은 서울시의회 4선 의원으로 11대 전반기 의장을 지냈다. 전 당선인은 제31회 행정고시 출신으로 청와대 선임행정관, 인천광역시 행정부시장 등을 역임했다.

서 당선인 역시 제25회 행정고시 출신으로 서울시 재무국장, 성동구 부구청장, 서울시 인재개발원장 등을 거쳤다. 이 당선인은 변호사 출신으로 정치에 입문해 새누리당 비대위원 등을 맡았다.

◆ 당선 후 '구청장 직속 재개발 지원단' 전원 추진

당선인들의 1호 공약은 모두 부동산에 초점이 맞춰졌다.

전 당선인은 재선 확정 직후 '찾아가는 재건축 신속 지원단' 운영 계획을 1호로 결재했다. 지원단은 부서별로 처리하던 재건축 관련 인허가·지원 업무를 통합해 구청장 직속으로 격상한 조직이다. 지역 내 재건축 정비사업이 진행되는 79개소에 구청장이 직접 찾아가며, 일정은 월 1~2회를 원칙으로 한다. 이는 재개발·재건축 신속 추진에 대한 전 당선인의 의지를 드러내는 행보로 읽힌다.

김 당선인 역시 취임 첫날 구청장 직속 재개발·재건축 행정 지원 조직을 설치하겠다고 밝혔다. 인허가 관련 부서를 하나의 창구로 통합하고 전담 공무원 배치, 사업시행인가·관리처분인가 등 처리 기간을 단축할 방침이다. 또 중앙정부에 1주택 장기보유 실거주자에 대한 재산세 상한제도 법제화를 요구하겠다는 것도 주요 공약 중 하나다.

서 후보도 1호 공약으로 신속한 정비사업 추진을 내세웠다. 잠실주공5단지, 올림픽훼밀리타운 등 관내 41개 단지에서 진행 중인 정비사업에 대해 규제행정이 아닌 지원행정을 펼치겠다는 것이 골자다. ▲잠실 MICE 사업 ▲복정역 R&D 단지 조성 ▲송파대로 정원화 등도 추진할 계획이다.

이 구청장도 '더 빠른 재건축·재개발'을 대표 공약으로 내걸었다. 앞선 당선인들과 마찬가지로 구청장 직속 도시개발태스크포스(TF)로 정비사업을 신속하게 지원하는 것이 목표다. 이를 통해 둔촌·상일 그린벨트를 부분 해제하고, 고덕강일 장기전세아파트 분양 전환 등 추진에 나선다.

이 같은 흐름은 오세훈 서울시장의 주택 공급 확대 기조와 맞닿아 있다. 오 시장이 공급 전면 확대라는 공격적인 부동산 전략을 내세운 만큼, 동남권 자치구 역시 이에 보조를 맞춘 정책 추진에 나설 것으로 보인다.

다만 앞으로 정책 추진 과정에서 민주당이 다수를 차지한 서울시의회와의 갈등 가능성은 변수다. 주요 정비사업 추진 과정에서 정치적 협치가 중요한 과제로 떠오를 전망이다.

100wins@newspim.com