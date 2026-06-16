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난방·환경기업 협력사 분쟁 잇달아...상생경영 과제 부상

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  • 귀뚜라미환경테크가 16일 기술 탈취 의혹으로 소송에 휘말렸다
  • 법원은 중소기업 특허 침해를 인정해 9억원 배상을 판결했다
  • 공정위는 경동나비엔에 하도급법 위반으로 과징금 5200만원을 부과했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

귀뚜라미환경테크, 특허 침해 인정돼 1심 패소
경동나비엔, 하도급법 위반으로 공정위 제재
법조계 "관련 규제 강화 추세…사전 예방 중요"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 하도급법 위반과 중소기업 기술 탈취 의혹이 잇따르며 난방·환경업계의 상생경영이 도마에 올랐다. 공정거래·하도급 규제가 강화되는 만큼 협력사 거래의 투명성을 높이고 준법경영 체계를 강화해야 한다는 지적이 나온다.

◆ 귀뚜라미환경테크, 기술 탈취...경동나비엔, 하도급법 위반

16일 업계에 따르면 최근 귀뚜라미 계열사인 귀뚜라미환경테크는 기술 탈취 의혹으로 법적 분쟁에 휘말렸다. 경동나비엔이 하도급법 위반으로 공정거래위원회의 제재를 받았다. 

정부세종청사 공정거래위원회 모습. [사진=뉴스핌DB]

지난달 법원은 귀뚜라미환경테크가 중소기업의 음식물쓰레기 처리장치 특허권을 침해했다며 9억원을 배상하라는 판결을 내렸다.

쓰레기 수거시스템 제조업체 비움은 귀뚜라미환경테크가 자사의 음식물쓰레기 처리 시스템인 '씽크뱅'과 동일한 제품을 납품했다며 2024년 11월 고소장을 제출했다. 이후 특허권 침해를 이유로 손해배상 소송을 제기했고, 법원은 최근 비움의 손을 들어줬다.

이번 귀뚜라미환경테크의 사례는 기술 개발 경쟁 과정에서 발생한 대표적인 분쟁 사례로 꼽힌다. 관련 설비의 기술 고도화가 빠르게 진행되면서 핵심 특허와 원천기술 확보를 둘러싼 기업 간 경쟁도 한층 치열해지고 있다는 분석이다.

업계 관계자는 "기술 고도화가 급속도로 진행됨에 따라, 핵심 특허와 원천 기술 확보를 둘러싼 기업 간의 경쟁이 더욱 치열해지고 있다"며 "협력과 경쟁의 균형을 모색해야 하는 시점"이라고 말했다.

최근 공정거래위원회는 '하도급거래 공정화에 관한 법률' 위반 혐의로 경동나비엔에 시정명령과 함께 과징금 5200만원을 부과하기로 했다.

경동나비엔은 2021년 6월부터 2024년 6월까지 98개 수급사업자에 점화 트랜스, 난방 공급관, 온도 센서, 온도 퓨즈 등 가정용 난방기기 부품의 제조를 위탁했다. 그러나 이 과정에서 발급된 단가 합의서 436건 가운데 일부는 서명란에 법인 직인이 누락됐거나, 대표 권한이 없는 실무자가 개인 명의로 서명한 채 수급사업자에게 발송된 것으로 드러났다.

계약 관련 서류에 서명 또는 기명날인을 의무화한 것은 원사업자의 일방적인 계약 조건 변경이나 분쟁 발생 시 책임 회피를 방지하기 위한 조치다. 실제로 과거에는 적법한 서면 없이 거래가 이뤄지면서 수급사업자가 불리한 처우를 받는 사례가 반복돼 왔다.

법조계 관계자는 "하도급법상 서면 발급 의무는 단순히 서명 여부를 문제 삼기 위한 규정이 아니"라며 "원사업자와 수급사업자 간 거래 조건을 사전에 명확히 확정하고, 이후 원사업자가 납품 단가나 거래 방식 등을 일방적으로 변경하는 것을 방지하기 위한 장치다"고 설명했다. 

◆ 강화되는 하도급·기술보호 규제…내부통제 중요성 커져

현재 정부는 하도급법 위반과 기술탈취 행위에 대한 감시·제재 수위를 높이고 있다. 공정거래위원회는 이달부터 제조업과 건설업 등 약 10만개 사업자를 대상으로 하도급거래 실태조사에 착수해 불공정 거래 관행을 집중 점검하고 있다.

기술탈취 행위에 대한 제재도 강화됐다. 중소벤처기업부는 기존 '시정권고' 중심이던 조치를 '시정명령'으로 높였으며, 피해 기업의 입증 부담을 줄이기 위해 가해 기업이 해당 기술을 정당하게 확보했음을 입증하도록 제도를 개선했다.

법조계에서는 협력사 및 동종업체와의 거래에 대한 내부 통제 강화 필요성이 커지고 있다고 보고 있다. 하도급 거래와 기술 협력 과정에서 발생할 수 있는 법적 리스크를 사전에 차단하기 위해서다.

법조계 관계자는 "하도급법과 기술보호 관련 규제가 강화되는 추세인 만큼 기업들도 계약 체결과 서류 교부, 기술자료 관리 등 기본적인 컴플라이언스 체계를 재점검해야 한다"며 "문제가 발생한 이후 대응하는 것보다 사전에 위험 요인을 점검하고 예방하는 내부 자정 노력이 중요하다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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