한화솔루션, 2.4조원 유상증자 결의…"재무구조 개선·태양광 투자"

페로브 탠덤 양산 라인 구축, 고효율·고출력 라인 전환에 9000억원 투자
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션이 재무 건전성 강화와 태양광 혁신 기술 투자로 미래 성장 동력을 확보하기 위해 자본 확충에 나선다. 고강도의 자구책에도 불구하고 신용 위험이 확대됨에 따라 유상증자를 통해 재무구조 개선 및 중장기 성장을 위한 투자 재원을 마련하기 위해서다.
한화솔루션은 26일 이사회를 열고 2조4000억원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 중장기 경쟁력 확보를 위한 시설 투자 과정에서 누적된 차입금을 상환해 재무구조를 개선하고, 신용등급 하락 위험에 선제적으로 대응하는 등 체질 개선에 나설 계획이다.
동시에 고출력·고효율 중심의 신재생에너지 생산 라인 전환을 추진하고, 안정적인 사업 기반과 성장 투자가 이익 창출 및 주주환원으로 이어지는 중장기 성장 로드맵을 구축한다. 이에 따라 핵심 성장 사업 투자를 지속해 2030년 연결 기준 매출 33조원, 영업이익 2조9천억원 달성을 목표로 한다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월 14일이며, 발행가액은 6월 17일 확정될 예정이다. 구주주 청약은 6월 22일부터 이틀간 진행되고 실권주 일반 공모 청약 기간은 6월 25일~26일이다.
한화솔루션은 이번에 확보하는 자금 중 약 1조5000억원을 재무구조 개선과 중장기 재무 건전성 강화를 위해 활용할 계획이다. 올해 만기가 도래하는 회사채와 기업어음, 한도대출 등을 상환해 2026년 기준 연결 부채비율을 150% 미만으로 낮추고, 순차입금은 약 9조원 수준으로 관리할 예정이다. 장기적으로는 오는 2030년까지 연결 부채비율 100%, 순차입금 7조원 수준으로 재무 건전성을 지속적으로 강화한다.
나머지 9000억원은 향후 3년간 미래 성장 투자 재원으로 배정해, 지구를 넘어 우주로 뻗어나가는 태양광 시장에서 글로벌 톱 플레이어로 도약한다는 구상이다.
이날 한화솔루션은 안정적인 사업 기반과 성장 투자를 통해 창출한 이익 이 주주환원으로 직결되는 새로운 주주환원 정책을 공개했다.
향후 5년간(2026~2030) 연결 당기순이익의 10%를 주주환원 재원으로 활용해 배당 또는 자사주 매입·소각 등으로 환원한다. 만일 연결 당기순이익의 10%가 보통주 기준 주당 배당금 300원에 미치지 못할 경우에도, 주당 300원의 최소 배당금이 보장된다.
한화솔루션측은 "신재생에너지 및 고부가가치 소재 등 핵심 성장 투자를 지속해 중장기 사업 경쟁력과 이익 창출 기반을 강화하겠다"며 "최소 배당 정책을 중심으로 안정적인 주주환원을 유지하고, 사업 성장에 따른 주주환원 확대와 차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고를 도모하겠다"고 밝혔다.
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