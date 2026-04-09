"대통령 사진 금지? 그런 지침 없다"…홍익표, 마케팅 자제령 부인

AI 핵심 요약beta
- 홍익표 청와대 정무수석이 9일 민주당의 대통령 마케팅 자제령 지침이 청와대 요청이 아니라고 밝혔다.
- 홍 수석은 선거 관련 업무는 당이 판단하며 청와대가 사진·영상 사용 제한 요청을 한 적 없다고 단언했다.
- 특정 후보의 꼼수 홍보에만 주의를 줬으며 참모 출마설은 대통령 판단 사안이라고 조심스레 답했다.
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[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 홍익표 청와대 정무수석은 최근 민주당이 이재명 대통령의 취임 전 사진·영상을 사용하지 못하도록 지침을 내린 건 청와대의 요청이 아니라고 밝혔다.
홍익표 청와대 정무수석은 9일 언론에 출연해 최근 논란이 된 '대통령 마케팅 자제령' 보도를 두고 사실무근이라고 밝혔다.
홍 수석은 선거 관련 업무는 전적으로 당이 알아서 판단할 문제라며 청와대 개입설에 명확히 선을 그었다. 그는 "(당에) 어떤 공문을 보내라든지 또는 사진과 동영상을, 특히 대통령 취임 이전의 동영상과 사진을 쓰지 말라든지 그런 요청을 한 적은 전혀 없다"고 단언했다.
이번 논란의 배경에 대해서는 특정 후보의 꼼수 홍보가 발단이 됐음을 시사했다. 홍 수석은 "청와대가 여러 차례 우려를 전달한 것은 대통령의 선거 개입으로 오해를 살 만한 영상을 쓴 당사자에게 '사용하지 말라'고 주의를 준 정도였다"고 설명했다. 4년 전 영상을 마치 최근인 것처럼 꾸며 항의가 들어온 개별 사안에만 조치를 취했다는 의미다.
오히려 청와대가 나서서 과거 사진 사용을 일괄적으로 막을 이유가 없다고 강조했다. 대통령과 자주 만날 수 있는 현역 의원에 비해, 그렇지 못한 원외 인사들에게 절대적으로 불리한 처사라는 것이다. 그러면서 이번 사태를 "당의 과잉 행태가 빚어낸 해프닝"이라고 평가하며, 일각의 명·청(이재명·정청래) 갈등 해석에 대해서도 "모든 사안을 갈등 프레임으로 몰고 가니 저희도 답답하다"고 토로했다.
청와대 핵심 참모들의 6·3 국회의원 보궐선거 등판설에는 조심스러운 입장을 취했다. 하정우 AI미래기획수석의 부산 북구갑 차출설을 두고 "인사권자인 대통령이 판단하실 사안"이라며, 당의 요구가 거세 고심하고 있지만 확정된 것은 없다고 전했다. 전은수 대변인의 출마설 역시 "아직 결정된 것은 아무것도 없다"며 대통령과의 내부 논의가 없었음을 명확히 했다.
홍 수석은 지난 7일 열린 여야정 민생경제협의체 회동 당시의 화기애애했던 분위기도 함께 전했다. 정책 질의에 나선 송언석 국민의힘 원내대표에게 이 대통령이 "우리 정부에 와서 일하시는 게 어때요"라고 묻자, 장동혁 국민의힘 당대표가 "그러면 제가 보낼게요"라고 맞받아쳤다는 일화다. 홍 수석 본인도 송 원내대표에게 "자주 자리 만들겠습니다. 펑크만 내지 마십시오"라고 화답했다고 덧붙였다.
chulsoofriend@newspim.com