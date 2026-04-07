李대통령, 오늘 정청래·장동혁과 첫 여야정 협의체…중동발 경제위기 극복 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 정청래 민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 첫 여야정 민생경제협의체를 가동한다.
- 홍익표 정무수석은 중동 전쟁 경제 위기 대응을 위해 여야 초당적 협력이 필요하다고 밝힌다.
- 추경안 신속 심의와 에너지 안보, 개헌 논의가 주요 의제로 다뤄진다.
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여야 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 비서실장 참석
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 7일 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 첫 여야정 민생경제협의체를 가동한다.
홍익표 청와대 정무수석은 지난 3일 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 중동 전쟁으로 인한 경제 위기와 국제 정세의 불확실성에 적극 대응하려면 국민 통합과 여야 초당적 협력이 필요하다는 인식 아래 민생경제협의체 회담을 추진하기로 했다"고 밝혔다.
이날 여야정 민생경제협의체 회담은 오전 11시 30분부터 오찬을 겸해 열린다.
여야 대표 외에는 한병도 민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령비서실장, 홍 수석이 참석한다.
홍 수석은 "의제는 당연히 중동 전쟁에 따른 국내 경제 위기와 국제 정세 불확실성 대응이 중요하게 다뤄질 것"이라면서도 "여야 지도부와 대통령 간의 회담인 만큼 의제에 제한은 없다"고 설명했다.
중동 전쟁으로 인한 에너지 안보를 비롯해 민생 전반에 대한 폭넓은 논의가 이뤄질 수 있다는 의미다.
무엇보다 26조 2000억 원 규모의 올해 1회 추가경정예산안이 국회로 넘어가 있는 터라 이 대통령이 여야에 신속한 추경 심의를 당부할 것으로 보인다.
이 대통령은 지난 2일 국회 본회의에서 추경 시정연설을 하면서 '초당적 협력'이라는 단어를 거듭 사용하며 여야에 신속한 추경 처리를 당부했다.
또 시정연설 사전 환담에서는 헌법개정 필요성에 공감을 표했고, 전날인 6일 진행한 국무회의에서는 개헌안 공고안을 의결하면서 "현행 헌법을 만든 지 40년 가까이 지나면서 변화한 사회상을 반영한 헌법 개정(개헌)의 필요성에 모든 국민이 공감할 것"이라며 "이미 국민적 공감대가 충분히 이뤄진 구체적 사안부터 부분적이고 단계적으로 개헌을 추진하는 게 순리"라고 강조하기도 했다.
the13ook@newspim.com