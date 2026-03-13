홍익표, '공천취소 거래' 의혹에 "부적절한 가짜뉴스…방미심위 조사 있을 것"

"김어준의 뉴스공장, 언론사 등록…조사 이뤄질 것으로 생각"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 홍익표 청와대 정무수석이 '이재명 대통령 공소취소 거래' 의혹에 대해 "정부에 대한 국민 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 매우 부적절한 가짜뉴스"라며 논란을 일축했다.

홍 수석은 이날 KBS 1TV '사사건건'에서 "방송미디어통신심의위원회(방미심위)에서 조사가 있지 않을까 싶다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 홍익표 청와대 정무수석. 2026.01.21 mironj19@newspim.com

홍 수석은 "(해당 의혹이 방송된) '김어준의 뉴스공장'의 경우 언론사로 등록된 상태이기에 적절한 조사 등이 이뤄지지 않을까 한다"며 "(청와대가) 대응할 일고의 가치도 없는 주장"이라고도 했다.

홍 수석은 "더불어민주당에 알아서 대응하라고 이야기했고, (이에 따라) 정청래 대표가 사실관계 조사 뒤 강력한 입장을 표명한 것으로 안다"고 덧붙였다.

앞서 MBC 기자 출신의 장인수 씨는 "이 대통령 최측근이라고 볼 수밖에 없는 정부 고위 관계자가 검찰 측에 공소 취소를 요청했다"는 취지의 발언을 지난 10일 김씨 유튜브에서 주장했다. 장 씨는 또 "이 메시지를 받은 검찰은 이재명 정부가 거래하고 싶어 한다고 생각할 것"이라는 취지의 발언을 했는데 이후 정치권에서 논란이 이어지고 있다.

정 대표는 전날 의원총회에서 "지금 일각에서 뜬금없이 공소취소 거래설이 난무한다"며 "당에서 가능한 모든 방법을 동원해 강력히 대응하겠다"고 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "뒷거래 의혹이 사실로 밝혀진다면 대통령 탄핵감이라 할 만큼 매우 엄중한 사안"이라며 주장했다.

pcjay@newspim.com