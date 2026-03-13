뉴욕증시 프리뷰, 유가 100달러 충격 속 미 주가선물 반등…블루아울·블랙록↑ VS 어도비·메타↓

호르무즈 봉쇄 우려에 유가 급등

미 GDP 성장률 0.7%로 급둔화...금리인하 기대도 '1회'로 축소

사모신용 시장 불안 확산

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 분쟁이 확대되는 가운데 투자자들이 미국의 경제 지표를 평가하며 금리 전망을 가늠하는 가운데 13일(현지시간) 미 주가지수 선물 가격은 반등했다.

다만 유가 급등과 전쟁 장기화 우려가 시장의 주요 부담 요인으로 남아 있어 증시는 여전히 주간 기준 하락세를 이어갈 가능성이 제기된다.

미 동부시간 오전 9시 20분 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 193.00포인트(0.41%) 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 27.50포인트(0.39%) 올랐고, 나스닥100 선물도 87.00포인트(0.35%) 상승했다.

그러나 주요 3대 지수는 이번 주에도 하락세를 보일 가능성이 크다. S&P500은 약 1% 하락해 약 1년 만에 처음으로 3주 연속 하락할 가능성이 있으며, 다우지수는 1.7% 하락이 예상된다. 나스닥 역시 이번 주 들어 0.3% 하락했다. 금융주 비중이 높은 다우지수는 2024년 12월 이후 최대 월간 하락폭을 기록할 가능성도 제기된다.

원유 배럴 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 호르무즈 봉쇄 우려에 유가 급등

최근 급등했던 국제 유가는 이날 일부 되돌림을 보였다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 약 2% 하락해 배럴당 94달러 수준으로 내려왔고, 브렌트유 선물도 1% 하락해 배럴당 99달러를 기록했다.

브렌트유는 전날 2022년 8월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘어 마감한 바 있다.

유가 급등은 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 전략적으로 중요한 항로인 호르무즈 해협을 "적을 압박하기 위한 도구"로 계속 봉쇄해야 한다고 밝히면서 촉발됐다. 미국과 이스라엘이 2월 말 이란을 공격한 이후 호르무즈 해협의 선박 통행은 사실상 중단된 상태다.

다만 피트 헤그세스 미국 국방장관은 이날 펜타곤 브리핑에서 "우리는 이미 대응해 왔으며 걱정할 필요는 없다"며 장기 봉쇄 가능성을 일축했다.

모간스탠리 프라이빗 웰스 매니지먼트의 크리스 투미 매니징 디렉터는 "AI 인프라 투자 확대, 사모신용 시장, 그리고 에너지 상황 등 여러 요인이 투자자들을 압박하고 있다"며 "특히 에너지 상황이 가장 큰 우려 요인"이라고 말했다.

그는 "호르무즈 해협의 운항 차질이 두세 달 이상 지속된다면 시장에 매우 심각한 문제가 될 수 있다"고 경고했다.

◆ 금리 인하 기대 급격히 약화

유가 상승과 인플레이션 우려는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대를 크게 약화시키고 있다. 금융정보업체 LSEG 집계에 따르면 시장은 올해 금리 인하를 단 한 차례(25bp)만 반영하고 있다. 이는 이란 전쟁이 시작되기 전 두 차례 인하 기대에서 크게 줄어든 것이다.

스파르탄 캐피털 증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "인플레이션은 여전히 높고 끈질기며 에너지 가격 상승이 경제 전반으로 전이될 가능성이 있다"며 "연준은 더 오랜 기간 금리를 동결할 가능성이 높다"고 말했다.

연준은 다음 주 회의에서 기준금리를 동결할 가능성이 높다는 전망이 우세하다.

뉴욕증권거래소 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.11.13 mj72284@newspim.com

◆ GDP 급둔화…성장 둔화 신호

경제 지표도 시장에 부담을 주고 있다. 미 상무부가 이날 발표한 GDP 잠정치에 따르면 지난해 4분기 미국 국내총생산(GDP)은 연율 기준 0.7% 성장했다. 이는 이전 추정치인 1.4%에서 크게 하향 조정된 것이며, 다우존스가 집계한 시장 전망치 1.5%에도 못 미치는 수준이다.

직전 분기 성장률이 4.4%였던 점을 고려하면 성장세가 크게 둔화된 것이다.

물가 상승 압력도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 연준이 가장 중시하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수는 1월에 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.8% 상승했다.

식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.1% 상승했다. 이는 예상에는 부합하는 수준이나 연준의 목표치인 2%는 여전히 크게 웃돌고 있다.

경제학자들은 트럼프 행정부가 도입했던 관세 정책이 물가를 약 0.5%포인트가량 끌어올렸을 가능성이 있다고 보고 있다.

투자자들은 이날 발표될 미시간대 3월 소비자심리지수 예비치도 주목하고 있다. 이는 향후 몇 달 동안 에너지 가격 상승이 소비 심리에 미칠 영향을 가늠할 수 있는 지표로 평가된다.

◆ 사모신용 시장 불안 확산

한편 이번 주에는 사모신용(private credit) 시장에 대한 우려도 확대됐다.

모간스탠리가 사모신용 펀드 가운데 하나의 환매를 중단했고, 블랙록과 블루아울도 최근 비슷한 조치를 취했다. JP모간체이스는 사모신용 운용사들에 대한 대출을 제한했고, 블랙스톤은 환매 요청 급증에 직면했다.

프리마켓 거래에서 ▲블루아울(OWL)은 개장 전 거래에서 주가가 0.5% 상승했고 ▲블랙록(BLK)은 0.8% 올랐다.

종목별로는 디자인 소프트웨어 기업 ▲어도비(ADBE)가 장기 최고경영자(CEO)인 샨타누 나라옌의 사임 발표 이후 8% 가까이 하락했다. 사이버보안 기업 ▲센티넬원(S)은 실적 전망이 예상치를 밑돌면서 2% 가까이 떨어졌다. ▲메타(META)는 인공지능 모델 '아보카도(Avocado)' 출시 연기 소식 이후 1%대 하락했다.

전쟁과 에너지 비용 상승으로 타격을 받은 여행 관련 종목들은 소폭 반등했다. ▲알래스카항공(ALK)과 ▲아메리칸항공(AAL)은 각각 1% 가량 상승했고 ▲카니발(CCL)과 ▲노르웨지안 크루즈(NCLH)도 주가가 소폭 상승하고 있다.

koinwon@newspim.com