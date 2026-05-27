[AI MY 증시전망] 코스피 8000 돌파 후 변동성 경계…반도체·조선 선별 대응

미·이란 협상 진전에 유가 6%대 급락·금리 4.5% 하회, 위험선호 심리 살아나

레버리지 ETF 상장·PCE·금통위 등 이벤트 집중…단기 변동성 확대 경계

이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.

질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국·이란 종전 협상 진전에 따른 유가·금리 안정과 인공지능(AI) 반도체 랠리가 맞물리며 코스피가 사상 처음으로 8000선을 돌파한 가운데 27일 국내 증시는 강세 기조를 이어가되 단기 과열과 이벤트 집중에 따른 변동성 확대에 대비해야 할 전망이다.

뉴스핌 AI 도구 분석에 따르면 전일 코스피는 미·이란 휴전 연장 기대감과 유가·금리 안정, 반도체 업종 강세에 힘입어 사상 첫 8000선을 넘어선 8047.51로 마감했다. 장중에는 8082.36까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 코스닥도 1172.52로 1% 가까이 오르며 동반 강세를 보였다.

상승 동력은 세 가지로 압축된다. 미·이란 종전 협상 진전 소식으로 서부텍사스산원유(WTI) 유가가 6%대 급락하고 미국 10년물 국채금리가 4.5% 아래로 내려오며 위험선호 심리가 살아났다. 엔비디아 호실적과 글로벌 AI 투자 열풍에 힘입어 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 반도체 업종 전반의 랠리도 이어졌다. 여기에 이날 상장 예정인 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 기대감이 반도체 대형주에 추가 수급 모멘텀을 제공했다.

[게티이미지뱅크]

수급은 기관이 9000억원 넘게 순매수에 나서며 대형주 중심 랠리를 이끌었다. 개인과 외국인은 차익실현 물량을 일부 내놓는 모습이었다. 달러/원 환율은 1504.3원까지 내려가며 원화 강세로 움직여 외국인 재유입 여건을 개선시키는 요인으로 평가된다.

업종별로는 반도체·IT하드웨어·조선·우주항공 등이 랠리를 주도했다. 반도체와 장비주는 전일 오전 기준 업종 전체가 4% 이상 오르며 코스피 내 상승률 1위를 기록했다. 반면 보험·은행 등 금융주는 차익실현으로 약세를 보였다.

AI는 이날 시장이 ▲미·이란 종전 협상 실제 타결 여부 ▲단일종목 레버리지 ETF 상장 영향 ▲미국 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 ▲한국은행 금융통화위원회 ▲델 테크놀로지스 등 미국 기업 실적 등을 핵심 변수로 소화할 것으로 내다봤다. 굵직한 이벤트가 집중된 만큼 지수가 위아래로 크게 흔들릴 수 있다는 분석이다.



또한 미·이란 종전 협상이 실제 타결될 경우 올 3분기 유가 안정과 채권금리·달러화 하향 안정으로 반도체를 중심으로 한 코스피 상승 탄력이 더 강화될 수 있다고 전망했다.

코스닥은 반도체·AI 장비·바이오 등 성장주 비중이 높은 특성상 유가·금리·환율 변화에 민감하게 반응할 것으로 전망했다. AI는 코스피와 동반 강세 흐름을 이어가겠으나 이벤트 결과에 따라 단기 변동성이 확대될 수 있다고 진단했다.



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