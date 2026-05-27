GC녹십자, 큐레보 지분 매각…릴리와 최대 15억달러 계약

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릴리, 큐레보 발행 주식 전량 인수

로열티·CMO 계약 기반 수익구조 유지

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자가 미국 관계사 큐레보 백신의 지분 매각을 통해 신사업 투자 재원을 확보한다.

GC녹십자는 큐레보가 글로벌 제약사 일라이 릴리와 발행 주식 전량을 양도하는 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 계약에 따라 릴리는 큐레보 지분 전체를 인수하고, 큐레보가 개발 중인 차세대 대상포진 백신 후보물질 '아메조스바테인'에 대한 권리를 갖게 된다.

[로고=GC녹십자]

계약 규모는 최대 15억달러다. 거래 종결 시점에 계약금이 지급되며, 향후 상업화 과정에서 특정 조건을 달성할 경우 마일스톤이 추가로 유입된다. GC녹십자는 보유 지분율 20.3%에 비례한 계약금을 거래 종결과 동시에 수령하게 되며, 이는 향후 당기순이익에 반영될 예정이다.

아메조스바테인은 글로벌 임상 2상에서 GSK의 대상포진 백신 '싱그릭스'와 직접 비교 임상을 통해 비열등한 면역원성과 우수한 내약성을 입증한 바 있다.

GC녹십자는 이번 거래를 통해 지분 매각 대금뿐 아니라 잠재적 마일스톤 분배금, 위탁생산 매출, 매출 기반 로열티 등 중장기 수익 구조를 확보했다는 설명이다.

허은철 GC녹십자 대표는 "이번 거래는 큐레보 설립 초기부터 이어온 연구개발 투자와 협력 전략이 그 가치를 인정받은 결과"라며 "단순 투자 회수를 넘어 향후 사업을 통해 안정적인 현금흐름 구조를 확보했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

GC녹십자는 이번 매각 대금을 피하주사형 면역글로불린, 프리미엄 백신, 혁신 희귀의약품 개발에 활용할 계획이다.

sykim@newspim.com