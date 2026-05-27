전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 일본

속보

더보기

日, 남미와 손잡는다...메르코수르와 EPA 협상 본격화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 일본 정부가 6월 중순 메르코수르와 EPA 협상 개시를 추진했다
  • 에너지·핵심 광물 확보와 남미 자동차 시장 공략으로 공급망 다변화를 노렸다
  • 농축산물 시장 개방, 특히 브라질산 쇠고기 수입 확대가 최대 쟁점으로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR)과의 경제동반자협정(EPA) 체결을 위한 협상에 본격 착수한다.

에너지와 핵심 광물 공급망을 다변화하는 동시에 남미 자동차 시장 공략을 강화하려는 전략으로 풀이된다. 미국의 보호무역 기조와 중국 의존 리스크가 커지는 상황에서 자유무역 네트워크를 확대하려는 움직임이라는 분석도 나온다.

다카이치 사나에 일본 총리는 오는 6월 중순 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 회담하고, EPA 협상 개시를 결정하는 방향으로 조율 중이다. 브라질 외 다른 회원국들과도 막판 협의를 진행하고 있다.

메르코수르는 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이·볼리비아 등 5개국으로 구성된 남미 경제공동체다. 회원국 국내총생산(GDP) 규모는 약 3조 달러를 웃돌며 동남아시아국가연합(ASEAN)의 4분의 3 수준에 달한다.

일본은 지금까지 아세안 국가들, 호주, 유럽연합(EU) 등과 자유무역권을 확대해 왔다. 메르코수르는 일본이 자유무역협정(FTA)을 체결하지 않은 몇 안 되는 거대 시장 가운데 하나다.

일본 정부가 특히 주목하는 분야는 에너지와 핵심 광물이다. 브라질은 세계 9위 산유국으로 희토류 매장량도 중국에 이어 세계 2위 수준으로 평가된다. 아르헨티나는 전기차(EV) 배터리 핵심 소재인 리튬 주요 생산국이다.

일본은 최근 중동 정세 불안으로 원유 공급망 리스크가 커지자 에너지 조달처 다변화 필요성을 강하게 인식하고 있다.

일본 정부는 EPA 협상 과정에서 원유·리튬·희토류 등 전략 자원의 안정적 확보를 핵심 의제로 다룰 방침이다. 일본 내에서는 이번 협상이 경제안보 전략과도 직결된다는 평가가 나온다.

일본 산업계는 자동차와 공업제품 관세 인하에도 기대를 걸고 있다. 일본국제문제연구소에 따르면 브라질의 평균 관세율은 13.2%, 아르헨티나는 13.9%로 높은 수준이다. 특히 자동차 완성차와 부품에 대한 관세 부담이 크다.

남미 자동차 시장에서는 유럽·미국 업체들이 강세를 보이고 있다. EU는 이미 메르코수르와 FTA 잠정 적용에 들어간 상태다. 일본 정부와 경제계는 EPA 체결이 지연될 경우 일본 기업들이 가격 경쟁력에서 불리해질 수 있다고 우려하고 있다.

다만 협상 과정에서는 농축산물 시장 개방 문제가 최대 쟁점이 될 전망이다. 브라질은 세계 최대 쇠고기 생산국이며 아르헨티나 역시 세계적인 축산 강국이다. 일본 내 농업계와 자민당 농업계 의원들 사이에서는 브라질산 쇠고기 수입 확대에 대한 우려가 제기되고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동