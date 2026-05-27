두나무, 경제 인사이트 유튜브 콘텐츠 '데일리 랩업' 선봬

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월요일~금요일 밤 11시, 경제 흐름과 자산 미래 분석

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무가 27일, 디지털자산 거래소의 운영과 관련해 신규 유튜브 콘텐츠 'Daily WRAP UP(데일리 랩업)'을 선보인다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무가 27일, 디지털자산 거래소의 운영과 관련해 신규 유튜브 콘텐츠 'Daily WRAP UP(데일리 랩업)'을 선보인다고 발표했다. [사진=두나무] 2026.05.27 dedanhi@newspim.com

'데일리 랩업'은 매일 밤 경제 흐름과 자산의 미래를 분석하는 경제 인사이트 프로그램으로, 5월 26일 밤 11시 첫 방송을 진행했다. 이 프로그램은 월요일부터 금요일까지 매일 같은 시간에 업비트 공식 유튜브 채널을 통해 방영된다.

해당 콘텐츠는 급변하는 시장 환경 속에서 모든 투자자의 정보 부족 문제를 해결하고, 변화하는 트렌드에 부합하는 자산 계획을 지원하기 위해 기획됐다.

프로그램은 1부와 2부로 나뉘어 진행되며, 1부에서는 업비트 데이터 분석 플랫폼인 '업비트 데이터 랩(Upbit Data Lab)'을 활용해 당일 시장 시황과 주요 경제 지표를 분석한다. 이어 2부에서는 다양한 경제 관련 크리에이터와 전문가들이 등장해 미래 시장에 대한 논의와 투자 판단 기준을 심도 있게 다룬다.

출연진으로는 박정호 교수, 김광석 교수, 김작가, 부읽남과 AI 경제학자 김상윤 교수, 과학 커뮤니케이터 이독실 등이 참여해 전문성을 강화한다.

두나무 관계자는 "모든 투자자는 성공적인 미래 자산 준비를 원하지만, 각자의 금융 이해도와 관심사는 다르다"며 "급변하는 금융 환경 속에서 투자자들이 준비할 수 있도록 정보 소통 플랫폼이 될 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com