전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[6·3 선거 D-7] 정청래, 충청·인천 유세…장동혁, 서소문 여파 현장 유세 중단

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 여야 지도부가 27일 지방선거 앞두고 충청·수도권 유세를 벌였다
  • 민주당 정청래 위원장은 충남 논산·공주와 인천 강화·운서역 등 전통시장과 도심 순회 유세를 진행했다
  • 국민의힘 장동혁 위원장은 서소문 고가차도 붕괴 여파로 현장 유세를 중단했고 개혁신당 이준석 위원장은 경기 화성·동탄 청년·직장인 밀집지역 집중 유세에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정청래, 논산·공주·강화 돌며 시장·군수 후보 지원 유세
장동혁, 여의도 중앙당사서 중앙선거대책위원회의 주재
이준석, 화성 병점·동탄 집중 유세…삼성전자 앞 거리 인사

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 여야 대표들은 충청권과 수도권을 중심으로 지원 유세를 이어간다.

더불어민주당은 충남과 인천을 잇는 순회 유세에 나섰고 개혁신당은 경기 화성 집중 유세에 돌입했다. 국민의힘은 전날 발생한 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 공개 현장 유세 일정을 최소화하고 중앙선거대책위원회의만 진행한다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 26일 충북 제천을 찾아 이상천 제천시장 후보 지원 유세를 한 후 시민들에게 인사를 하고있다. [사진=민주당 충북도당] 2026.05.26 baek3413@newspim.com

◆ 정청래, 논산·공주·강화 순회…전통시장 민심 공략

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 이날 오전 9시 충남 논산 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 현장 중앙선거대책위원회의를 주재한다.

이어 오전 10시50분 충남 공주 피자스쿨 공주신관점 맞은편 흑수골길 공터에서 김영빈 공주시부여군청양군 국회의원 후보와 김정섭 공주시장 후보 지원유세에 나선다.

오후에는 수도권으로 이동해 오후 4시 인천 강화군노인복지관 앞에서 박찬대 인천광역시장 후보와 한연희 강화군수 후보 지원유세 및 전통시장 시민인사를 진행한다.

이어 오후 6시 인천 운서역 1번 출구 앞에서 손화정 영종구청장 후보 지원유세를 이어갈 예정이다.

민주당은 충청권과 인천 지역 전통시장·도심 유세를 연계하며 수도권과 중원 표심 공략에 집중하는 모습이다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 21일 오후 서울 여의도 국회에서 A(all)부터 Z(zero)까지 교통혁명! 모두가 부담 없는 이동권 복지 공약 발표를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 장동혁, 공개 유세 없이 중앙선대위 회의만 진행

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 오전 9시 서울 여의도 중앙당사에서 중앙선거대책위원회의를 주재한다.

국민의힘은 전날 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 발생 이후 공개 현장 유세 일정을 잠정 중단한 상태다. 장 위원장은 전날 서울 마포구 경의선숲길 유세에서 "이번 일정까지만 하고 내일 현장 유세 일정은 취소하려고 한다"고 밝힌 바 있다.

국민의힘은 사고 상황과 피해 규모 등을 점검하며 향후 선거운동 일정 조정 여부를 검토할 것으로 보인다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 개혁신당 이준석 대표가 동해시민을 위해 일 할 사람으로 김홍수 후보의 지지를 호소하고 있다. 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

◆ 이준석, 병점·동탄 집중 유세…화성 민심 공략

이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 이날 오전 7시30분 경기 화성 병점역 일대에서 출근길 인사로 일정을 시작한다.

이어 오전 9시30분 만의공원에서 집중유세를 진행한 뒤 오후 12시 삼성전자 H2 앞에서 거리유세를 벌인다.

이 위원장은 오후 5시30분 동탄호수공원 꼬모사거리에서 유세를 진행하고 오후 8시에는 동탄 북광장에서 집중 유세를 이어갈 예정이다.

개혁신당은 화성·동탄 지역을 중심으로 청년·직장인 밀집 지역 공략에 주력하는 분위기다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동