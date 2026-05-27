엠에프씨, GLP-1 오포글리프론 제제 특허 출원

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AI 기반 제형 연구로 생체이용률 개선…제네릭 시장 진입 가속화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 원료의약품 전문기업 엠에프씨가 차세대 당뇨·비만 치료제의 핵심 성분인 오포글리프론의 제제 기술을 확보했다고 27일 밝혔다.

엠에프씨는 MFC AI 제형연구센터의 AI 기반 제형 연구를 통해 오포글리프론의 생체이용률을 개선한 '경구투여용 이층정 제제 및 이의 제조방법' 특허를 출원했다. 이 연구는 회사 기술고문인 김주은 국민대학교 산업약학연구실 교수 주도로 진행됐다.

회사에 따르면 MFC AI 제형연구센터는 AI 기술을 의약품 개발 전 과정에 접목하기 위해 설립한 전문 연구 조직으로, 원료의약품 생산부터 완제의약품 제형 설계까지 아우르는 통합 개발 체계를 구축하고 있다.

MFC AI제형연구센터. [사진=엠에프씨]

오포글리프론은 비펩타이드계 GLP-1 수용체 작용제로 생리적 pH 환경에서 용해도가 매우 낮은 극난용성 약물이다. 기존에는 분무건조분산(SDD) 공정을 통해 무정형 상태를 유지하는 방식이 주로 적용돼 왔으나, 엠에프씨의 기술은 복잡한 분무건조 공정 없이도 약물 용출과 흡수를 동시에 개선할 수 있다.

이번 특허는 오리지널사의 제제 특허를 우회하면서도 동등 이상의 효율 구현이 가능해 제네릭 시장 진입 속도를 높일 수 있을 것으로 예상된다. 완제의약품 기업 입장에서는 별도의 제형 연구 비용 부담을 줄이고 신속한 시장 진입이 가능한 솔루션으로 활용할 수 있다.

황성관 엠에프씨 대표이사는 "후발 경쟁사는 오리지널사와 엠에프씨의 제제 특허 장벽을 모두 넘어야 하는 만큼 이번 특허 출원은 사업적 가치가 크다"며 "AI 기반 제형 설계 역량을 기반으로 자체 생산한 원료와 제형 기술을 결합한 패키지 전략을 구축하고 글로벌 완제의약품 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com