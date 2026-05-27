태성, 5월 수주 약 268억원 확보

누적 수주 700억원 돌파

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 태성은 5월 국내외 고객사로부터 268억원 규모의 신규 수주를 확보했다고 27일 밝혔다. 올해 1월부터 5월까지 본사와 중국 자회사를 합산한 누적 수주액은 713억원에 달한다.

이번 수주는 인쇄회로기판(PCB) 제조 공정의 식각, 세정, 표면처리 등 습식공정 장비를 중심으로 이뤄졌다. 회사에 따르면 AI 서버와 고다층 PCB, FC-BGA 등 고부가가치 반도체 기판 시장이 확대되면서 글로벌 고객사들의 설비 투자가 수주 호조로 이어졌다.

태성은 본사의 장비 제작 기술력과 중국 현지 자회사의 고객 대응력을 연계한 글로벌 공급 체계가 안정화되며 수주 확대에 기여하고 있다고 분석했다. 확보된 수주는 설계·제작·검수 및 납품 과정을 거쳐 매출로 인식되기까지 통상 3~4개월 이상 소요된다. 누적 수주 물량은 고객사 일정 및 납품 시점에 따라 순차적으로 매출에 반영될 예정이다.

태성 로고. [사진=태성]

태성은 천안 신공장 건설을 진행 중이며 완공 시 생산 능력 확대는 물론 고객 대응력과 납기 경쟁력이 향상될 것으로 예상된다. 안산 성곡동 공장에서는 신규 사업인 복합동박 소재 생산을 위한 증설을 진행 중이다.

태성 관계자는 "AI 서버 및 FC-BGA 등 고부가 기판 시장 성장에 발맞춰 글로벌 기업들의 투자가 지속되고 있다"며 "안정적인 수주 확대 흐름을 이어가는 동시에, 천안 신공장을 중심으로 한 중장기 성장 동력 확보에도 총력을 다할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com