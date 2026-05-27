카카오뱅크, 올해 6억원 지원해 취약계층 국가유공자 학습 환경 조성

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국가보훈부, 청소년그루터기재단과 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 27일 국가보훈부, 청소년그루터기재단과 업무협약을 체결하고 취약계층 국가유공자 자녀의 안정적인 학습 환경 조성을 지원하기로 했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 27일 국가보훈부, 청소년그루터기재단과 업무협약을 체결하고 취약계층 국가유공자 자녀의 안정적인 학습 환경 조성을 지원하기로 했다고 밝혔다. [사진=카카오뱅크] 2026.05.27 dedanhi@newspim.com

윤호영 카카오뱅크 대표이사, 권오을 국가보훈부 장관, 오찬석 청소년그루터기재단 이사장 등이 참석한 이번 협약식은 경기도 성남시 카카오뱅크 판교오피스에서 진행됐다.

'미래드림방' 사업은 취약계층 국가유공자 자녀의 학습 환경 개선을 위한 프로젝트로, 카카오뱅크가 국가보훈부·청소년그루터기재단과 함께 2023년부터 매년 진행하고 있다. 카카오뱅크는 올해 이를 위해 6억 원을 기부했으며, 2023년부터 현재까지 누적 지원 금액은 18억 원에 달하며, 약 210가구의 공부방 환경을 개선했다.

국가보훈부는 지난 2월 취약계층 국가유공자 58가구를 지원 대상으로 선정했으며, 청소년그루터기재단은 오는 6월부터 해당 가구를 위한 도배 및 단열 공사 등 리모델링을 진행하고, 온라인 학습에 필요한 노트북과 태블릿 PC를 지원할 예정이다.

카카오뱅크는 또한 '미래드림캠프'도 운영한다. 청소년그루터기재단은 '미래드림방'에 참여하는 가구의 자녀 20여 명을 대상으로 해외 문화 체험 및 유적지 탐방 프로그램을 실시할 계획이다.

카카오뱅크는 "국가유공자 가정의 양육 부담을 경감하고 자녀에게 안정적인 학습 환경을 제공하기 위해 '미래드림방'을 계속 진행하게 됐다"며 "앞으로도 청소년들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 지원을 펼치겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com