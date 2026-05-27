나노캠텍, 172억 지분 양도 완료…"AI·로봇 사업 재편 박차"

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디비투자조합 출자구조 정리, 29일 'LSK아이로봇' 사명 변경 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 나노캠텍은 디비투자조합 출자지분 15만519주를 원정인프라홀딩스 등에 양도하는 거래를 마무리하고 대금 회수를 완료했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 양도 금액은 172억원 규모로, 지난해 말 기준 연결자기자본 대비 79.45%, 연결총자산 대비 23.25%에 해당한다. 이번 거래로 기존 나노캠텍이 디비투자조합에 출자하고, 디비투자조합이 다시 캔버스엔에 투자하는 형태였던 출자 구조가 정리됐다.

회사 측은 이번 자산 정리가 경영 효율성 제고와 사업 구조 재편 차원이라고 설명했다. 확보된 자금은 신규 사업 투자 재원 및 재무 안정성 강화 등에 활용될 예정이다.

나노캠텍 로고. [사진=나노캠텍]

특히 나노캠텍은 최근 AI 응용 소프트웨어 개발 기업 '원터치에이아이(Onetouch AI)' 지분을 양수해 최대주주 지위도 확보했다. 원터치에이아이는 삼성SDS 인공지능 연구센터 책임연구원 출신 최종원 대표가 이끌고 있는 기업으로, 최 대표는 현재 중앙대학교 첨단영상대학원 교수로 재직 중이다.

회사는 향후 AI 소프트웨어 및 로봇 비전 기술을 기반으로 관련 사업 확대를 추진할 계획이다. 아울러 오는 29일 예정된 임시주주총회에서는 사명을 'LSK아이로봇'으로 변경하는 정관 개정안도 상정할 예정이다.

나노캠텍 관계자는 "이번 자산 정리를 통해 재무 안정성과 신규 투자 여력을 확보하게 됐다"며 "AI·로봇 중심의 신규 사업 기반 구축과 기존 사업 경쟁력 강화 작업을 함께 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com