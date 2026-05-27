셀바스AI, '셀바스 메디보이스' 전 진료과 확대 출시

GS인증 1등급 획득…외래·응급·수술·간호 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 전문기업 셀바스AI는 AI 의료 음성기록 솔루션 '셀바스 메디보이스(SELVAS MediVoice)'의 적용 범위를 기존 영상의학과 중심에서 병원 전 진료 환경으로 확대해 신규 출시했다고 27일 밝혔다. 회사는 최근 해당 제품에 대해 GS(Good Software) 인증 1등급도 획득했다.

회사 측은 GS인증 1등급이 제품의 기능성, 신뢰성, 보안성 등을 객관적으로 검증한 결과라고 설명했다. 또한 향후 병원 도입 심의 및 평가 과정에서도 관련 인증이 활용될 수 있을 것으로 기대한다고 전했다.

셀바스 메디보이스는 의사와 환자 간 대화를 실시간으로 인식·분석해 SOAP(증상·검사결과·진단·치료계획) 형식으로 자동 요약·정리하고, 필요 시 EMR(전자의무기록) 시스템 입력까지 지원한다. 회사 측은 의료진이 별도의 기록 입력 과정 없이 진료와 처치에만 집중할 수 있어 업무 효율 향상이 기대된다고 설명했다.

'셀바스 메디보이스' 전 진료과 확대 적용. [사진=셀바스AI]

특히 회사는 그동안 삼성서울병원, 부산백병원 등 주요 상급종합병원과 AI 스마트병원 공동 개발을 진행해왔다. 이를 바탕으로 셀바스 메디보이스는 외래 진료뿐 아니라 응급실, 수술실, 병동 등 병원 전반으로 적용 범위를 확대했다.

또한 SOAP 형식 외에도 MIVT(사고현장·환자정보), 간호기록, 수술기록 등 다양한 의료 환경에 맞춘 기록 형식을 지원한다. 병원은 영상의학과를 비롯해 외래, 응급, 수술, 간호기록 등 필요한 영역부터 단계적으로 도입할 수 있으며, 진료과별 의료 용어 학습 기반의 맞춤형 운영도 지원한다.

윤재선 셀바스AI 음성인식 사업대표는 "GS인증 1등급 획득은 셀바스 메디보이스의 품질과 안전성을 공식적으로 인정받은 성과"라며 "앞으로도 의료진의 기록 업무 부담을 줄이고 AI 스마트병원 구축에 기여할 수 있도록 제품 고도화를 이어갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com