검찰, '서소문 고가 붕괴 사고' 전담수사팀 편성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울서부지검에 전담팀 편성

전담검사 4명·수사관 6명

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 서울 서대문구에 있는 서소문 고가도로 철거 현장에서 구조물 붕괴로 3명이 사망한 사고와 관련해 검찰이 전담수사팀을 편성했다.

27일 검찰에 따르면 서울서부지검은 이번 붕괴 사고와 관련해 중대재해사건 전담부서인 형사5부 소속 검사와 수사관으로 전담팀을 편성했다. 팀장은 대검찰청 '안전사고 분야' 공인전문검사인 소재환 부장검사가 맡았다. 이번 전담팀은 전담검사 4명과 수사관 6명 등으로 구성됐다.

26일 오후 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 작업자 여러 명이 매몰되는 사고가 발생했다. 소방 관계자들이 인명 구조와 수색 활동을 펼치고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

서부지검 관계자는 "경찰·노동청 등 유관기관과 긴밀히 협력하여 시고 원인과 책임 소재를 철저히 규명하고 신속한 피해자 지원을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

전날 경찰도 서울경찰청 광역수사대장(백승언 총경)을 팀장으로 하는 약 50명 규모의 전담수사팀을 편성했다. 전담수사팀에는 광역수사대 중대재해수사2계 등 3개 팀과 서울청 과학수사팀, 서울 서대문경찰서 형사팀 등이 투입됐다.

앞서 전날 오후 2시 32분쯤 서울 서대문구 서소문 고가도로 공사 현장에서 침하 현상이 발생한 뒤 구조물이 무너져 내렸다. 이 사고로 3명이 숨졌고 3명이 부상을 입었다.

lahbj11@newspim.com