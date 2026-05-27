美 무역대표부 "中 300억달러 규모 관세감면 품목 의견수렴 예정"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 26일(현지시간) 중국산 상품 300억 달러(약 45조 2천억 원)어치에 대한 관세 감면 가능성을 논의하기 위해 연방 관보 공고를 통해 국내 의견 수렴에 나설 예정이라고 밝혔다.

그리어 대표는 이날 미국외교협회(CFR) 행사에서 관세 감면 규모가 양국 각각 300억 달러라고 확인하면서도 이같은 감면이 공급망을 중국으로 되돌리지는 않을 것이라고 전망했다.

그는 예외 적용을 제외하면 여전히 중국이 다른 나라들보다 높은 관세를 부담하게 될 것이라며 "중국에 대한 관세 유지"가 이번 미중 정상회담 성과 중 하나라고 강조했다.

무역위원회는 미·중 정상이 지난 14~15일 베이징 회담에서 합의한 사안으로 양국이 각각 정한 비민감 품목에 한해 관세를 감면하는 게 골자다. 중국 상무부도 지난 20일 "각각 300억 달러 혹은 그 이상" 규모의 대등한 관세 인하 프레임워크에 원칙적으로 합의했다고 밝힌 바 있다.

그리어 대표는 또 엔비디아 H200 인공지능(AI) 반도체의 중국 공급과 관련해서는 중국 기업들은 관심이 있으나 중국 공산당은 자국산 칩 육성에 더 관심이 있다고 전했다.

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표 [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com