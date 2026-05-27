NH농협은행, 한국남부발전과 해외사업 금융 협력 강화

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한국남부발전 안정적 해외 신규 사업 추진 기반 마련, 협력기업 지원도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 26일 서울 중구 농협은행 본사에서 한국남부발전(주)과 '한국남부발전 글로벌 진출 경쟁력 강화를 위한 금융지원' 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행 강태영 은행장(오른쪽)과 한국남부발전 김준동 사장(왼쪽)이 지난 26일 업무협약을 체결했다. [사진=NH농협은행] 2026.05.27 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 한국남부발전의 해외사업 확대에 따라 농협은행의 글로벌 네트워크와 외환금융 지원을 통해 안정적인 해외 신규사업 추진 기반을 마련하고 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.

양 기관은 글로벌 네트워크와 외환서비스를 활용해 환리스크 관리 등 해외사업 금융 협력을 강화하고, 한국남부발전과 함께 해외시장에 함께 진출하는 협력기업 지원에도 힘쓸 계획이다. 이는 'K-발전콘텐츠 수출을 위한 지속 가능한 동반 성장 생태계' 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

농협은행 강태영 은행장은 "글로벌 AI 데이터센터의 수요가 증가함에 따라 전력사업의 전략적 중요성이 커지고 있다"며 "한국남부발전과 협력해 K-발전 산업의 세계적 경쟁력을 높이기 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.

한국남부발전 김준동 사장은 "이번 협약은 글로벌 에너지사업 확대에 있어 중요한 금융 파트너십을 확보한 것"이라며 "농협은행과 협력하여 K-발전의 확산과 국내 중소기업의 해외 동반 진출이 안정적으로 이루어질 수 있도록 노력할 것"이라고 강조했다.

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