NH농협은행, 한국남부발전과 해외사업 금융 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행과 한국남부발전은 26일 글로벌 진출 금융지원 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 글로벌 네트워크와 외환서비스로 환리스크 관리 및 해외사업 금융 협력을 강화하기로 했다
- K-발전콘텐츠 수출과 중소기업 해외 동반 진출을 지원해 K-발전 산업 글로벌 경쟁력 제고에 나서기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 26일 서울 중구 농협은행 본사에서 한국남부발전(주)과 '한국남부발전 글로벌 진출 경쟁력 강화를 위한 금융지원' 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약은 한국남부발전의 해외사업 확대에 따라 농협은행의 글로벌 네트워크와 외환금융 지원을 통해 안정적인 해외 신규사업 추진 기반을 마련하고 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.
양 기관은 글로벌 네트워크와 외환서비스를 활용해 환리스크 관리 등 해외사업 금융 협력을 강화하고, 한국남부발전과 함께 해외시장에 함께 진출하는 협력기업 지원에도 힘쓸 계획이다. 이는 'K-발전콘텐츠 수출을 위한 지속 가능한 동반 성장 생태계' 조성에도 기여할 것으로 기대된다.
농협은행 강태영 은행장은 "글로벌 AI 데이터센터의 수요가 증가함에 따라 전력사업의 전략적 중요성이 커지고 있다"며 "한국남부발전과 협력해 K-발전 산업의 세계적 경쟁력을 높이기 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.
한국남부발전 김준동 사장은 "이번 협약은 글로벌 에너지사업 확대에 있어 중요한 금융 파트너십을 확보한 것"이라며 "농협은행과 협력하여 K-발전의 확산과 국내 중소기업의 해외 동반 진출이 안정적으로 이루어질 수 있도록 노력할 것"이라고 강조했다.
dedanhi@newspim.com