넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진', 월드 프리뷰 통해 출시 콘텐츠 공개

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 출시를 앞둔 멀티형 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진'(개발사 넷마블에프앤씨)의 상세 정보를 소개하는 특별 방송 '월드 프리뷰'를 13일 공식 유튜브 채널을 통해 진행했다고 밝혔다.

이번 방송은 MC 오성균, 김수현과 인플루언서 앙리형, 샘웨, 릴카 등이 참여해 게임의 핵심 콘텐츠를 직접 소개하는 시간으로 꾸며졌다.

넷마블은 '월드 프리뷰'를 통해 정식 출시 시점의 콘텐츠 규모를 확정했다. 이용자들은 출시와 동시에 메인 스토리 액트(ACT) 12까지 즐길 수 있으며 원작 캐릭터와 오리지널 캐릭터를 포함해 총 18종의 영웅을 만날 수 있다.

출연 캐릭터에는 '멜리오다스', '트리스탄', '킹' 등 원작의 인기 영웅뿐만 아니라 '일곱 개의 대죄: 오리진'만의 독자적인 세계관과 스토리를 이끌어갈 오리지널 캐릭터가 포함돼 원작 팬과 신규 이용자 모두에게 색다른 재미를 선사할 예정이다.

'일곱 개의 대죄: 오리진'은 전 세계 누적 판매 5500만 부를 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로 한 신작이다.

이용자는 '트리스탄'과 함께 브리타니아의 과거와 현재, 미래를 넘나드는 모험을 경험하게 된다.

특히 이번 버전에서는 지난 CBT에서 공개된 리오네스 성, 요정숲에 더해 바스테 감옥, 백몽의 숲, 죽은 자들의 도시, 바냐 마을 등 원작의 상징적인 지역들이 대거 추가됐다.

이용자는 오픈월드 곳곳에서 재료를 수집해 무기와 방어구를 직접 제작하고 5종의 필드 보스 및 던전 공략을 통해 애니메이션 세계를 살아가는 듯한 몰입감을 느낄 수 있다.

주목할 점은 이용자 의견을 반영해 '무기 뽑기 시스템'을 전격 제외했다는 점이다. 일부 SR 무기를 제외하고, SR, SSR 등급 무기는 오픈월드 탐험과 모험을 통해 획득한 재료로 직접 제작할 수 있도록 설계해 탐험의 가치를 높였다.

무기 종류에 따라 캐릭터의 스킬과 필살기가 변화하므로, 영웅과 무기의 다양한 조합을 통한 전략적인 전투가 가능하다.

넷마블이 공개한 '일곱 개의 대죄: 오리진'의 비즈니스 모델 구조는 이용자가 체감할 수 있는 '합리성과 확실성'에 초점을 맞췄다.

게임에서는 80회 소환 시 SSR 영웅을 최소 1회 확정 획득할 수 있으며 해당 구간에서 픽업 영웅이 등장하지 않을 경우 다음 80회 이내에 픽업 영웅을 획득할 수 있다.

또한 120회 소환 도달 시 제공되는 별도의 픽업 영웅 보상은 이전 획득 기록에 영향 받지 않는 독립적인 추가 혜택으로 설계됐다.

이를 통해 조기 획득 시 보상이 사라지는 기존 문법을 탈피하고 이용자들이 목표 영웅을 더욱 쉽고 빠르게 육성할 수 있도록 했다.

정식 출시를 기념해, 접속만 해도 SSR 영웅 '길라'와 SSR 무기를 제공하며 각종 이벤트와 게임 플레이를 통해 최대 373회 수준의 소환 기회를 얻을 수 있다

'일곱 개의 대죄: 오리진' 개발을 총괄하는 구도형 넷마블에프앤씨 PD는 "정기적인 업데이트를 통해 메인 스토리 확장과 신규 지역을 순차적으로 선보일 것"이라며 "원작의 감동은 물론 오리지널 지역의 신선한 재미를 지속적으로 선사하겠다"고 밝혔다.

한편 '일곱 개의 대죄: 오리진'은 오는 17일 플레이스테이션5와 스팀을 통해 선공개되며 24일 모바일 버전을 포함한 전 플랫폼에서 그랜드 런칭한다.

