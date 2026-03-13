조현 장관, 사우디 외교장관과 통화···한국인 귀국·원유 수급 협조 요청

한국인 2천700여 명 체류...안전 귀국 지원 요청

원유 공급 원활히 지속될 수 있도록 협조 당부

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 13일 밤 파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디 외교장관과 전화 통화를 하고 사우디에 체류 중인 한국인 귀국과 원유 수급 문제 등을 논의했다고 외교부가 밝혔다.

조 장관은 사우디 정부가 한국인 안전 귀국을 위해 적극 협조하고 있는 것에 대해 사의를 표하고 앞으로도 사우디 국적 항공기의 인천행 긴급 편성 등 구체적인 방안을 긴밀히 협의해 나가기로 했다.

조현 외교부 장관이 13일 파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디 외교장관과 통화하면서 사우디에 체류 중인 한국인 귀국과 원유 수급 문제 등을 논의하고 있다. [사진=외교부] 2026.03.13

조 장관은 특히 사우디에 체류 중인 2천700여 명의 한국인 안전 확보 및 귀국을 위해 사우디 정부가 각별한 관심을 두고 지속적으로 지원해줄 것을 당부했다.

조 장관은 이어 한국의 최대 원유 공급국인 사우디의 원유 공급이 차질 없이 지속될 수 있도록 적극적인 협조와 지원을 요청했다.

파이살 장관은 최근 이란의 공격으로 사우디 내 민간 시설을 비롯해 유전지대, 정유시설 등 에너지 시설이 피해를 입었으며, 특히 걸프 국가들의 피해가 심각하다면서 이에 대한 한국의 관심과 지지를 요청했다.

이에 조 장관은 사우디를 비롯한 걸프 지역 국가들의 민간인, 민간 및 에너지 시설 피해에 대해 깊은 우려와 함께 위로와 연대의 뜻을 전달했다.

양국 장관은 앞으로도 양국 간 미래지향적 전략 동반자 관계를 발전시키고 중동 지역의 평화와 안정을 회복하기 위한 소통과 협력을 지속해 나가기로 했다.

opento@newspim.com