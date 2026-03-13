오이솔루션, OFC서 1.6Tbps 광트랜시버·CPO 외부광원 모듈 공개

800Gbps 대비 2배 대역폭…브레이크아웃 4종 지원

CPO 외부광원 ELSFP, 채널당 최대 23dBm 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 오이솔루션이 AI 데이터센터용 1.6Tbps급 광트랜시버와 CPO(Co-Packaged Optics) 외부광원 모듈을 공개하며 차세대 광 네트워크 시장 공략에 나선다.

13일 오이솔루션은 오는 17일부터 19일까지 미국 로스앤젤레스 컨벤션센터에서 열리는 OFC 2026에서 1.6Tbps OSFP 광트랜시버와 ELSFP(External Laser Source Form-factor Pluggable)를 선보인다고 밝혔다.

이번에 공개된 1.6Tbps OSFP 광트랜시버는 기존 800Gbps 대비 두 배의 광 대역폭을 제공한다. 내부 실증 호환성 시험을 통해 주요 AI 데이터센터용 인피니밴드 스위치 및 스마트NIC과의 호환성을 확인했다. 1600G 이더넷·인피니밴드 환경에 모두 적용할 수 있으며 1×1600G 단일 연결과 함께 2×800G, 4×400G, 8×200G 브레이크아웃 모드를 지원해 다양한 네트워크 구조에 대응한다.

오이솔루션 로고. [사진=오이솔루션]

CPO용 외부광원 모듈 ELSFP는 채널당 20dBm 및 23dBm의 O-밴드 고출력 광원을 제공한다. 플러그형 구조를 적용해 레이저 소스를 스위치 전면부로 분리함으로써 고온의 스위치 ASIC 환경으로부터 레이저를 보호하고 열 효율과 시스템 신뢰성을 높인 것이 특징이다. CMIS 5.3+ 관리 인터페이스와 다목적 진단 모니터링(VDM) 기능을 지원해 실시간 상태 모니터링과 예측 유지보수가 가능하다.

이원기 오이솔루션 영업총괄 부사장은 "AI 데이터센터에서 데이터 처리량 증가에 따라 고객들의 네트워크 대역폭 수요가 빠르게 확대되고 있다"며 "1.6Tbps 광트랜시버와 CPO 외부광원 솔루션을 기반으로 차세대 AI 네트워크 시장 공략을 강화할 계획"이라고 말했다.



또 "오이솔루션은 관련 핵심 기술을 기반으로 차세대 102.4Tbps 스위칭 환경에 대응하는 광연결 솔루션을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

