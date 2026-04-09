美 2월 근원 PCE 3.0%로 소폭 둔화…이란 전쟁發 유가 급등에 금리 인하 기대 후퇴

AI 핵심 요약beta
- 미 상무부가 9일 2월 PCE 물가지수 0.4% 상승을 발표했다.
- 중동 전쟁 여파로 유가 급등하며 3월 물가 압력이 커질 전망이다.
- 연준 금리 인하 기대 후퇴하며 소비 견조 속 인플레 우려 확산했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연준 "중동 장기화 땐 추가 물가 압력" 경계
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 핵심 물가지표인 개인소비지출(PCE) 물가가 2월 예상에 부합하는 상승세를 이어간 가운데, 중동 전쟁에 따른 에너지 가격 급등 여파로 3월 물가 압력이 더 커질 수 있다는 우려가 확산하고 있다.
미 상무부 경제분석국(BEA)은 9일(현지시간) 2월 PCE 물가지수가 전월 대비 0.4% 상승했다고 밝혔다. 이는 1월의 0.3% 상승보다 오름폭이 확대된 수치로, 시장 전망치와 일치했다.
전년 동기 대비로는 2.8% 상승해 1월과 같은 수준을 유지했다.
연준이 장기 물가 흐름 판단에 더 중점을 두는 근원 PCE 물가지수(식품·에너지 제외) 는 전년 대비 3.0% 상승했다. 이는 1월 3.1%에서 0.1%포인트 낮아진 수준이다. 전월 대비로는 헤드라인과 근원 모두 0.4% 상승해 시장 예상과 부합했다.
이번 수치는 이란 전쟁에 따른 유가 급등이 본격 반영되기 직전 미국 물가 상황을 보여주는 마지막 주요 지표라는 점에서 주목된다.
◆ 전쟁 전 물가도 높았는데…유가 급등에 3월 더 우려
미국의 물가는 전쟁 이전부터 이미 높은 수준을 이어가고 있었다.
시장에서는 도널드 트럼프 대통령의 수입 관세 정책이 물가 상승 압력을 키운 주요 배경으로 지목돼 왔다.
여기에 미국·이스라엘의 대이란 전쟁이 겹치면서 글로벌 원유 가격이 급등했고, 미국 전국 평균 휘발유 가격은 3년여 만에 처음으로 갤런당 4달러를 넘어섰다.
특히 중동 원유 수송의 핵심인 호르무즈 해협 봉쇄 여파가 시장 불안을 키우고 있다.
트럼프 대통령은 테헤란이 호르무즈 해협을 재개방하는 조건으로 2주간 조건부 휴전을 발표했지만, 실제 통항은 여전히 제한적이다.
시장에서는 원유뿐 아니라 비료와 곡물 등 원자재 운송 차질이 식품 가격 상승으로 이어질 가능성을 우려하고 있다.
경제학자들은 2월 말 시작된 이번 분쟁의 충격이 3월 물가 지표에서 더 뚜렷하게 나타날 가능성이 크다고 보고 있다.
◆ 연준 의사록 "추가 인상 가능성도"…인하 기대 급속 후퇴
연준은 현재 기준금리를 3.50~3.75%로 유지하고 있다. 그러나 시장의 시선은 점점 금리 인하에서 멀어지고 있다.
8월 공개된 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 일부 위원들은 추가 금리 인상 가능성까지 언급한 것으로 나타났다.
의사록은 "중동 분쟁이 장기화될 경우 에너지 가격 상승이 더 지속될 가능성이 높고, 높은 원가 부담이 근원 물가에 전이될 수 있다"고 경고했다.
시장에서는 연준이 목표로 하는 2% 물가 수준에 도달하려면 월간 PCE 상승률이 0.2% 수준으로 상당 기간 안정돼야 한다고 보고 있다.
하지만 현재 0.4% 수준이 이어지고 있어 금리 인하 논의는 당분간 쉽지 않을 것이라는 전망이 우세하다.
◆ 소비는 아직 견조…다만 유가·증시 충격 부담
미국 소비는 아직 견조한 흐름을 유지하고 있다. 미국 경제의 3분의 2 이상을 차지하는 개인소비지출은 2월 0.5% 증가해 1월 0.3%보다 확대됐다.
이는 시장 전망치와도 일치한다.
다만 시장에서는 휘발유 가격 급등이 다른 소비 항목의 지출을 잠식할 가능성을 우려하고 있다.
특히 전쟁 여파로 3월 미국 증시에서 약 3조2000억달러의 시가총액이 증발하면서, 소비를 주도해온 고소득층의 지출 둔화 가능성도 제기된다.
결국 미국 경제는 견조한 소비와 재점화되는 인플레이션 압력 사이에서 다시 한 번 중요한 갈림길에 서게 됐다는 평가가 나온다.
koinwon@newspim.com