SM그룹 대한해운, 중동 전쟁 불확실성에 LNG선 안전점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 대한해운과 KLCSM 경영진이 7일 인천기지 LNG선 케이 프리지아호에서 안전점검을 실시했다.
- 중동전쟁 불확실성 속 안전운항 강화와 산업재해 예방을 위해 갑판·기관실 등을 순회했다.
- 승조원 격려 간담회를 열고 스타링크로 안정감 높아진 안전운항을 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SM그룹(회장 우오현)의 해운부문 계열사 대한해운과 KLCSM은 지난 7일 한국가스공사 인천기지에 정박 중인 자사 액화천연가스(LNG) 운반선 케이 프리지아(K.FREESIA)호에서 경영진 합동으로 현장 안전점검을 실시했다고 9일 밝혔다.
이날 안전점검은 중동전쟁 등으로 불확실성이 지속되는 가운데, LNG선의 안전운항 역량 강화와 산업재해 예방 체계 고도화를 위해 진행됐다. SM그룹 우오현 회장이 안전보건경영의 중요성을 강조하고 있고 글로벌 물류 운송에서 여러 리스크들이 부각되고 있는 만큼, 해운부문 계열사 선박들의 MRO(유지∙보수∙운영)를 맡고 있는 KLCSM도 현장에 함께했다.
대한해운 이동수 대표이사와 KLCSM 권오길 대표이사 등 양 사 경영진은 케이 프리지아호의 갑판, 기관실, 거주구역 등을 차례로 순회하며 추락, 충돌, 화재 등 재해의 원인이 될 수 있는 요소들을 두루 살폈다. 점검 말미에는 장기간 항해하는 승조원들의 노고를 격려하며 의견을 듣는 간담회도 마련됐다.
케이 프리지아호 곽성남 선장은 "스타링크 개통으로 저를 비롯한 선원들이 가족, 지인들과 원활하게 연락을 주고받을 수 있게 돼 심리적인 안정감이나 근무 만족도가 훨씬 높아졌다"며 "글로벌 해운시장이 한 치 앞을 가늠할 수 없는 안갯속을 지나고 있지만 국가 차원의 전략물자인 LNG를 운송하는 일에 자긍심을 갖고, 한 마음 한 뜻으로 안전운항과 무재해에 최선을 다하겠다"고 말했다.
이에 이동수 대표는 "연일 구슬땀을 흘리며 안전운항에 힘써 주시는 모든 해상 임직원들께 감사하다"며 "최상의 서비스와 전용선 중심의 안정적인 수익구조로 국제유가 급등과 지정학적 리스크 고조라는 지금의 위기도 기회로 만들 수 있도록 더욱 힘쓰겠다"고 강조했다.
tack@newspim.com