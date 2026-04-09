갤럭시아머니트리·코빗, 스테이블코인 기반 머니트리 카드 결제 공동 추진

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아머니트리와 코빗이 9일 스테이블코인 결제 사업을 공동 추진한다고 밝혔다.
- 코빗 보유 가상자산으로 머니트리 캐시를 충전해 온오프라인 결제까지 확대하는 구조다.
- 양사는 개념검증을 거쳐 관련 법령 범위 내에서 점진적 상용화를 추진할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 갤럭시아머니트리는 국내 가상자산 거래소 코빗과 머니트리 카드 충전 기능 연동을 기반으로 스테이블코인 결제 사업을 공동 추진한다고 9일 밝혔다.
이번 협력은 머니트리 앱과 코빗의 가상자산 거래 인프라를 연계해 가상자산을 실생활 결제 영역으로 확장하는 방안으로, 실제 서비스 연동을 전제로 단계적으로 진행된다. 이용자는 코빗에 보유한 가상자산을 활용해 머니트리 캐시를 충전할 수 있으며 향후 온·오프라인 결제까지 이어지는 사용 환경을 구축하는 것이 목표다.
역할 분담은 갤럭시아머니트리가 기존 결제·포인트 인프라를 바탕으로 결제 기능을 담당하고, 코빗은 가상자산 유동성과 기술 인프라를 기반으로 자산 흐름을 지원하는 구조다. 양사는 단계적 개념검증(PoC)을 통해 서비스 안정성과 운영 체계를 점검한 뒤 관련 법령과 가이드라인 범위 내에서 점진적인 상용화를 추진할 예정이다.
갤럭시아머니트리 관계자는 "스테이블코인을 실제 결제에 활용하는 환경을 만들어 나가는 것이 이번 협력의 목표"라고 밝혔다. 코빗 측은 "안정적인 거래 인프라를 바탕으로 결제까지 이어지는 사용자 경험을 제공하고 가상자산 활용 영역을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com