"25일 만에 300만개"…오뚜기 '진밀면', 여름면 시장 빠른 안착

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 9일 3월 16일 출시한 진밀면이 25일 만에 300만 개 판매를 돌파했다.
- 쿠팡 완판 후 오프라인 확산되며 영남권 입소문으로 흥행했다.
- 쫄깃 면발과 깊은 육수, 2-Way 조리법으로 소비자 만족을 얻었다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오뚜기가 여름 시즌을 겨냥해 선보인 신제품 진밀면이 출시 25일 만에 누적 판매량 300만 개를 돌파했다. 온라인 완판을 시작으로 오프라인까지 빠르게 확산되며 단기간에 시장에 안착한 모습이다.
9일 오뚜기에 따르면 지난 3월 16일 출시된 진밀면은 쿠팡 선런칭에서 완판을 기록하며 초기 관심을 끌었다. 이후 오프라인 판매가 본격화되며 판매 속도가 급격히 증가했고, 특히 부산·울산·경남 등 영남권을 중심으로 '현지 밀면의 맛을 구현했다'는 입소문이 확산되며 흥행을 이끌었다.
제품 경쟁력은 면발과 육수에서 갈렸다. 밀가루에 고구마·감자 전분을 배합한 쫄깃한 식감과 사골·양지를 활용한 깊은 감칠맛의 육수 스프가 소비자 만족도를 끌어올렸다. 여기에 비빔과 물 두 가지 방식으로 즐길 수 있는 '2-Way 조리법'을 적용해 취향과 편의성을 동시에 잡았다는 평가다.
오뚜기는 진밀면을 캠핑, 야식, 간편식 등 다양한 상황에서 즐길 수 있는 제품으로 포지셔닝하며 여름철 수요 확대에 대응할 계획이다. 회사 관계자는 "영남권을 중심으로 빠르게 입소문이 퍼지며 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "브랜드 경험을 확대해 진밀면의 경쟁력을 지속 강화할 것"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com