오뚜기, 여름 면요리 시장 공략…'진밀면' 출시·'진비빔면' 광고 공개

신제품 '진밀면'으로 밀면 시장 확대…허경환 모델 광고로 브랜드 재미 강화

'진+지니어스' 결합한 브랜드 키워드…증량한 진비빔면과 함께 여름 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = ㈜오뚜기가 여름철 면요리 시장 공략을 위해 신제품 '진밀면'을 선보이고 인기 제품 '진비빔면'의 신규 광고를 공개했다고 16일 전했다. 이번 광고는 '진이어쓰(Jinius)' 콘셉트를 중심으로 두 제품의 매력을 유쾌하게 전달하는 데 초점을 맞췄다. '진이어쓰'는 '진(Jin)'과 '지니어스(Genius)'를 결합한 표현으로 지금까지 없던 '천재적인 맛'을 의미하는 브랜드 키워드다.

신제품 '진밀면'은 부산 향토 음식인 밀면을 집에서도 간편하게 즐길 수 있도록 구현한 제품이다. 쫄깃한 면발에 매콤하고 감칠맛 있는 특제 소스와 풍미유를 더했으며 별첨 비법 육수를 활용해 비빔밀면과 물밀면 두 가지 방식으로 즐길 수 있도록 했다.

오뚜기 진비빔면, 진밀면 모델 개그맨 허경환. [사진=오뚜기 제공]

여름철 대표 비빔면 제품인 '진비빔면'도 함께 홍보에 나섰다. 진비빔면은 기존 대비 120% 증량된 넉넉한 양과 매콤하고 시원한 맛을 앞세워 꾸준한 소비자 인기를 얻고 있는 제품이다.

이번 광고 모델로는 개그맨 허경환이 발탁됐다. 허경환은 '진이어쓰'라는 유행어와 함께 귀여운 안무와 중독성 있는 송, 코믹 연기를 선보이며 제품의 특징을 유쾌하게 표현했다. 특유의 밝은 에너지로 광고의 재미를 더하며 브랜드 콘셉트를 효과적으로 전달했다.

오뚜기 관계자는 "이번 광고는 진밀면과 진비빔면의 특징을 재미있고 친근하게 풀어내는 데 중점을 두었다"며 "허경환의 개성 있는 연기와 음악, 안무가 어우러져 소비자들에게 즐거운 브랜드 경험을 선사할 것으로 기대한다"고 말했다.

mkyo@newspim.com