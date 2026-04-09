SK바이오사이언스, '스카이 비전 심포지엄' 개최…최신 지견 공유

AI 핵심 요약beta
- SK바이오사이언스가 4일부터 5일까지 심포지엄을 개최했다.
- 개원의들이 감염병 예방과 영양치료 지견을 공유했다.
- 세포배양 백신 유용성과 맞춤 영양요법을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스는 전국 개원의들과 함께 감염병 예방 트렌드와 진료 현장 적용 방안을 논의하는 '2026 스카이 비전 심포지엄(SKY Vision Symposium)'을 개최했다고 9일 밝혔다.
이번 심포지엄은 지난 4일부터 5일까지 인천 송도 오크우드 프리미어 호텔에서 열렸으며, 전국 내과 개원의를 대상으로 감염병 예방과 영양치료 분야 최신 지견을 공유하기 위해 마련됐다.
행사에서는 이정용 대한내과의사회 회장과 곽경근 서울시내과의사회 회장이 좌장을 맡았으며, 감염내과 전문의와 개원의들이 연자로 참여해 임상 경험과 데이터를 기반으로 강연을 진행했다.
첫날 백신 세션에서는 세포배양 독감백신의 유용성이 주요 주제로 다뤄졌다. 이재갑 한림대 강남성심병원 교수는 세포배양 방식이 유정란 기반 백신 대비 바이러스 변이에 대한 영향이 적고 항원 일치도가 높다는 점을 설명하며, 영국 등 해외 가이드라인에서의 권고 배경과 실제 임상 근거를 소개했다. 이어 노지윤 고려대 구로병원 교수는 대상포진 백신 접종 전략을 주제로 장기 예방효과와 만성질환자 위험 감소, 치매 및 심혈관 질환과의 연관성 등 연구 결과를 공유했다.
둘째 날에는 환자 맞춤형 영양치료가 주요 의제로 다뤄졌다. 강한욱 정내과의원 원장과 황덕원 참든든내과의원 원장은 3챔버 영양수액의 임상적 활용성과 오메가-3 지방산 기반 면역 강화 전략을 발표하며 환자 상태에 따른 정밀 영양요법의 중요성을 강조했다.
이정용 대한내과의사회 회장은 "고령화 시대에서 예방접종과 영양치료의 중요성이 커지고 있다"며 "개원의들이 진료 현장에서 바로 적용할 수 있는 실질적 정보를 얻은 자리였다"고 평가했다.
참석자인 이태인 박앤김내과의원 원장은 "세포배양 독감백신의 임상적 효과와 대상포진 백신 최신 전략을 함께 확인할 수 있어 유익했다"고 말했다.
유수안 SK바이오사이언스 국내마케팅실장은 "예방과 치료를 아우르는 통합 의료 서비스를 의료진과 함께 고민하기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 현장과의 소통을 통해 환자 중심 헬스케어 가치를 높이겠다"고 밝혔다.
한편 SK바이오사이언스는 자체 개발 독감백신 '스카이셀플루'와 대상포진 백신 '스카이조스터' 등을 보유하고 있으며, 국내외 파트너사와 협력을 통해 수막구균, RSV 예방 항체, 영양수액 등 다양한 제품군을 공급하고 있다.
sykim@newspim.com