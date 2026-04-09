KB금융그룹, '로보컵 2026 인천'에 메인 후원사 참여

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 9일 인천에서 개최되는 로보컵 2026의 메인 후원사로 참여한다고 밝혔다.
- 로보컵은 6월 30일부터 7월 6일까지 40여 개국이 참가하는 세계 최대 규모의 AI·로봇 국제대회다.
- KB금융은 전통 스포츠 후원을 AI 스포츠와 로봇 분야로 확대하고 미래 인재 육성에 기여할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 인천 송도 컨벤시아에서 개최되는 세계 최대 규모의 인공지능·로봇공학 국제대회인 '로보컵 2026 인천(이하 로보컵 2026)'에 메인 후원사로 참여한다고 9일 밝혔다.
로보컵은 오는 6월 30일부터 7월 6일까지 7일간 전 세계의 로봇공학자와 연구기관이 참가해 기술력과 창의성을 겨루는 글로벌 기술 축제다. 1997년 일본 나고야에서 시작된 이후 현재는 40여 개국 이상이 참가하는 세계 최대 규모의 인공지능·로봇 국제대회로 성장했다.
국내에서 최초로 개최되는 로보컵 2026은 로봇 축구, 재난구조, 가정서비스, 산업, 청소년리그 등 5개 부문 총 19개 세부 종목으로 운영될 예정이며, 기술력과 아이디어를 갖춘 글로벌 연구기관과 기업들이 참여해 AI·로봇공학 분야의 기술력을 겨룰 예정이다.
경진대회 외에도 파트너기업들의 로봇제품을 시연하는 전시회와 AI·로봇공학 연구논문을 발표하는 심포지움도 열린다.
이중 핵심 부문인 '로봇 축구'는 2050년까지 인간 월드컵 우승팀과 대등한 경기를 펼칠 수 있는 AI 휴머노이드 로봇팀 개발을 목표로 하는 대회다. KB금융은 이번 로보컵 후원을 계기로 전통 스포츠 중심의 후원을 미래형 AI 스포츠와 피지컬 로봇 분야까지 확대해 나갈 예정이며, 대회 주관 기관인 한국AI·로봇산업협회와의 협력도 강화할 계획이다.
KB금융은 미래세대인 청소년과 대학생을 대상으로 AI·로봇 경진대회 등 교육, 지원 프로그램도 단계적으로 추진할 예정이다. 이를 통해 대한민국 AI 기술 경쟁력 강화와 미래 인재 육성에 기여한다는 방침이다.
dedanhi@newspim.com