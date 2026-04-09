"벚꽃 시즌 잡았다"…하이트진로, 일본서 참이슬 마케팅 성과

AI 핵심 요약beta
- 하이트진로가 9일 일본 벚꽃 축제에서 부스를 운영했다.
- 우에노와 나고야성 축제에 1만명 이상 방문하며 흥행했다.
- 참이슬 칵테일 2000잔 소진과 SNS 콘텐츠 1000건 생성됐다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 일본 벚꽃 시즌을 겨냥해 진행한 현지 밀착형 마케팅을 통해 소비자 접점을 확대했다.
9일 하이트진로에 따르면 일본 대표 벚꽃 축제인 '우에노 벚꽃 페스타'와 '나고야성 봄 축제'에 브랜드 부스를 운영한 결과 1만명 이상이 방문하며 흥행에 성공했다.
이번 프로모션은 벚꽃을 감상하며 음식을 나누고 술을 즐기는 일본의 '하나미' 문화에 맞춰 기획됐다. 주류 소비가 집중되는 시즌에 맞춰 현지 문화와 자연스럽게 연결되는 방식으로 브랜드 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.
현장에서는 한정 소주 칵테일 '참이슬 탄산와리'를 선보였다. 복숭아에이슬을 베이스로 한 이 제품은 화사한 색감과 부드러운 단맛으로 호응을 얻으며 약 2000잔이 전량 소진됐다.
브랜드 부스와 두꺼비 캐릭터 포토존 등 체험형 콘텐츠도 방문객 참여를 이끌었다. 벚꽃과 어우러지는 시각적 연출을 통해 현장 경험이 SNS로 확산되며 행사 기간 동안 관련 콘텐츠 1000건 이상이 생성됐다.
하이트진로는 일본 내 참이슬 인지도 확대 흐름에 맞춰 현지 맞춤형 전략을 강화하고 있다. 한국 드라마와 영화 영향으로 '초록색 병 소주'에 대한 관심이 높아진 가운데, 레몬 톡톡 등 현지 특화 제품과 유통망 확대를 통해 젊은 소비자층 공략을 이어갈 계획이다.
하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 "일본 벚꽃 축제 참여는 일본 소비자들이 고유문화를 즐기며 자연스럽게 당사 브랜드를 경험할 수 있는 기회가 됐다"며 "앞으로도 현지 문화와 연계한 마케팅 활동을 지속적으로 전개해 글로벌 시장에서 참이슬 브랜드 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com