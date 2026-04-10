보훈부 첫 여성 대변인…'정책통' 김민영 전 제대군인정책과장 전면 배치

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"49회 행시, 20년 보훈 실무"… 보상·제대군인 정책 두루 거쳐

고위공무원 승진 직후 대변인… 대국민 메시지 관리 시험대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부가 10일 김민영(45) 전 제대군인정책과장을 신임 대변인으로 임용했다. 고위공무원 승진과 동시에 첫 보직으로 '대변인'을 맡긴 것은, 정책 이해도와 조직 내부 경험을 동시에 고려한 인사로 풀이된다.

김 대변인은 1981년 광주 출생으로 연세대 행정학과를 졸업한 뒤 2006년 제49회 행정고시에 합격, 2007년 보훈처 행정사무관으로 공직에 입문했다. 이후 약 20년간 보훈부 핵심 보직을 거친 '정책통'이다.

보훈부 출범 이후 첫 여성 대변인에 임명된 김민영 전 제대군인정책과장. [사진=국가보훈부 제공] 2026.04.10 gomsi@newspim.com

주요 경력은 보훈심사위원회 심사3과장(2017년), 규제개혁법무담당관(2020년), 생활안정과장(2022년), 보상정책과장(2023년), 제대군인정책과장(2025년) 등이다. 보상·심사·법무·제대군인 지원까지 보훈 정책의 핵심 축을 모두 경험했다는 점이 특징이다.

이번 인사는 조직 내 메시지 관리 기능을 강화하려는 시도로 보인다. 보훈부는 최근 국가유공자 예우, 참전 보상, 제대군인 일자리 문제 등 민감한 현안을 동시에 다루고 있다. 정책 설계 경험이 없는 '외부형 대변인'보다 내부 사정을 꿰뚫는 인물을 전면에 내세운 배경이다.

특히 김 대변인은 보훈부 출범 이후 첫 여성 대변인이라는 상징성도 갖는다. 다만 단순 상징을 넘어, 복잡해진 보훈 정책을 국민 눈높이에 맞게 풀어내는 '설명력'이 실제 성과를 가를 핵심 변수로 꼽힌다.

보훈부 관계자는 "정책 실무 경험과 현안 이해도가 높고, 조직 내외 소통 능력을 겸비했다"고 평가했다. 김 대변인 역시 "국가유공자의 헌신과 보훈의 가치가 일상 속에 스며들 수 있도록 낮은 자세로 소통하겠다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com