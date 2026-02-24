강원제대군인지원센터, 2026년 제대군인 멘토 9명 위촉

안전관리·사무관리 등 5개 분야 선정… 취·창업 멘토링으로 사회 정착 지원

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국가보훈부 강원서부보훈지청 제대군인지원센터(강원센터)는 24일 강원센터 교육장에서 2026년 제대군인 멘토 위촉식을 개최했다고 밝혔다. 강원센터는 올해 제대군인 멘토 선정 과정을 통해 안전관리, 사무관리 등 5개 분야에서 총 9명의 멘토를 최종 위촉했다.​

2026년 제대군인 멘토 9명 위촉.[사진=강원제대군인지원센터] 2026.02.24 onemoregive@newspim.com

위촉된 멘토들은 앞으로 위촉 기간 동안 취·창업 워크숍 등 온·오프라인 특강, 전직지원 과정의 시행착오와 성공 사례를 공유하는 정기·수시 멘토링 등을 통해 후배 제대군인들에게 현장 경험과 노하우를 전수하는 역할을 맡게 된다.

정백규 지청장은 "국토방위에 헌신하고 전역한 제대군인을 위한 선배 멘토들의 활동에 큰 기대를 갖고 있다"며 "이러한 노력이 제대군인의 안정적인 사회 정착으로 이어지기를 바란다"고 밝혔다.

한편 강원센터는 제대군인의 전직 지원을 위해 다양한 교육과 프로그램을 운영 중이며 자세한 사항은 제대군인지원센터 홈페이지나 대표번호를 통해 안내받을 수 있다.

