전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

강위원 "반도체는 땅 아닌 에너지·물의 싸움"…한준호 직격

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"국가전략은 정치 아닌 실리로…반도체 심장, 전남광주특별시로 바꿔야"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 강위원 전남도 경제부지사가 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장문의 글을 올려 수도권 중심의 반도체 산업정책을 강하게 비판하며 정치권과 산업계의 관심이 쏠리고 있다.

강 부지사는 글에서 차세대 정치 리더로 꼽히는 더불어민주당 한준호 의원을 실명으로 언급하며 "호형호제하는 굳건한 동지"라면서도 "그럼에도 불구하고 공개적으로 한마디 해야겠다. 이건 아니지요"라며 공개 비판에 나섰다.

그는 "한준호 의원은 내가 가장 주목해온 차세대 새세대 정치리더다. 한결같이 큰 뜻을 응원하고 있다"며 한준호 의원은 다를 줄 알았다. 수도권 산업패권보다 국가전략을 고민해 다르고 새로운 전략을 선포할 줄 알았다"고 밝혔다.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 강위원 전남도 경제부지사. 2026.02.24 ej7648@newspim.com

이어 "반도체 경쟁력은 '땅'이 아니라 '에너지'와 '물'이 승부처다. 용인 산단의 지연 사태를 단지 '토지 매입'이나 '행정 속도' 문제로만 보는 점은 오판이다"라며 "아무리 땅을 빨리 매입해도 그 거대한 단지를 돌릴 '전력'과 '막대한 산업용수'는 어디서 가져오나. 수도권 일극주의에 매몰돼 다른 지역의 희생과 천문학적인 송전 비용을 강요하는 방식은 이제 유효기한이 끝났다"고 지적했다.

강 부지사는 "진정한 국가 경쟁력은 '준비된 호남'에 있다. 전남은 전국 최대의 재생에너지 생산지이자 RE100의 성지다. 글로벌 기업들이 요구하는 신재생에너지를 안정적으로 공급할 수 있는 유일한 대안이다. 물 부족 리스크로 발을 동동 구르는 용인과 달리, 전남은 하루 130만 톤 이상의 물을 공급할 준비가 끝났다"고 강조했다.

또한 "토지 매입에 수조 원이 묶여 허송세월하는 사이, 전남은 광활한 부지와 신속한 행정으로 기업을 맞을 채비를 마쳤다. 국가 전략사업은 정치적 고려가 아닌 '경제적 실리'로 가야 한다. 전기를 가장 많이 쓰는 반도체가 전기를 가장 많이 생산하는 전남광주특별시로 오는 것, 이것이 가장 상식적이고 강력한 경쟁력 아닐까"라고 덧붙였다.

그는 "용인에만 매달릴 시간이 없다. 이제는 판을 바꿔야 한다. 대한민국 반도체의 새로운 심장, 전남광주특별시가 되겠다"며 "수도권 정치인들은 솔직해야 하지 않을까. 적어도 경기도 수장을 꿈꾸는, 내 마음 속 새세대 선두주자 한준호 의원만큼은, 경기도를 품되 대한민국 국가전략을 더 크게 지휘해주길 요청한다"고 당부했다.

ej7648@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동