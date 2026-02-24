강위원 "반도체는 땅 아닌 에너지·물의 싸움"…한준호 직격

"국가전략은 정치 아닌 실리로…반도체 심장, 전남광주특별시로 바꿔야"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 강위원 전남도 경제부지사가 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장문의 글을 올려 수도권 중심의 반도체 산업정책을 강하게 비판하며 정치권과 산업계의 관심이 쏠리고 있다.

강 부지사는 글에서 차세대 정치 리더로 꼽히는 더불어민주당 한준호 의원을 실명으로 언급하며 "호형호제하는 굳건한 동지"라면서도 "그럼에도 불구하고 공개적으로 한마디 해야겠다. 이건 아니지요"라며 공개 비판에 나섰다.

그는 "한준호 의원은 내가 가장 주목해온 차세대 새세대 정치리더다. 한결같이 큰 뜻을 응원하고 있다"며 한준호 의원은 다를 줄 알았다. 수도권 산업패권보다 국가전략을 고민해 다르고 새로운 전략을 선포할 줄 알았다"고 밝혔다.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 강위원 전남도 경제부지사. 2026.02.24 ej7648@newspim.com

이어 "반도체 경쟁력은 '땅'이 아니라 '에너지'와 '물'이 승부처다. 용인 산단의 지연 사태를 단지 '토지 매입'이나 '행정 속도' 문제로만 보는 점은 오판이다"라며 "아무리 땅을 빨리 매입해도 그 거대한 단지를 돌릴 '전력'과 '막대한 산업용수'는 어디서 가져오나. 수도권 일극주의에 매몰돼 다른 지역의 희생과 천문학적인 송전 비용을 강요하는 방식은 이제 유효기한이 끝났다"고 지적했다.

강 부지사는 "진정한 국가 경쟁력은 '준비된 호남'에 있다. 전남은 전국 최대의 재생에너지 생산지이자 RE100의 성지다. 글로벌 기업들이 요구하는 신재생에너지를 안정적으로 공급할 수 있는 유일한 대안이다. 물 부족 리스크로 발을 동동 구르는 용인과 달리, 전남은 하루 130만 톤 이상의 물을 공급할 준비가 끝났다"고 강조했다.

또한 "토지 매입에 수조 원이 묶여 허송세월하는 사이, 전남은 광활한 부지와 신속한 행정으로 기업을 맞을 채비를 마쳤다. 국가 전략사업은 정치적 고려가 아닌 '경제적 실리'로 가야 한다. 전기를 가장 많이 쓰는 반도체가 전기를 가장 많이 생산하는 전남광주특별시로 오는 것, 이것이 가장 상식적이고 강력한 경쟁력 아닐까"라고 덧붙였다.

그는 "용인에만 매달릴 시간이 없다. 이제는 판을 바꿔야 한다. 대한민국 반도체의 새로운 심장, 전남광주특별시가 되겠다"며 "수도권 정치인들은 솔직해야 하지 않을까. 적어도 경기도 수장을 꿈꾸는, 내 마음 속 새세대 선두주자 한준호 의원만큼은, 경기도를 품되 대한민국 국가전략을 더 크게 지휘해주길 요청한다"고 당부했다.

