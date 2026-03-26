[재산공개] 국가보훈부 권오을 장관 11억원…강윤진 28억원 신고

권장관 은평뉴타운 아파트·예금…강차관 증권 9억

보훈공단 윤종진 31억원·김오복 위원장 6억원 보유

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 권오을 국가보훈부 장관이 11억원, 강윤진 차관이 28억원 재산 신고를 했다.

정부 공직자윤리위원회는 26일 행정부 소속 정무직, 고위공무원단 가등급, 국립대학총장, 공직유관단체장, 광역·기초 지방자치단체장, 광역의회 의원, 시·도 교육감의 공개대상자 1903명의 재산공개 내역을 공직윤리시스템과 관보를 통해 공개했다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난해 10월 28일 오전 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 국가보훈부·국무조정실 등에 대한 종합감사에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

권 장관은 11억1087만원으로 직전보다 2548만원 늘었다. 배우자 명의 서울 은평구 진관동 아파트 7억원이 가장 큰 비중을 차지했다.

예금은 6억1827만원, 채권 5000만원이었다. 채무는 3억1584만원으로 본인 명의 경상북도선거관리위원회 관련 채무 2억2462만원도 포함됐다. 배우자 명의 24K 금 187g도 3745만원으로 신고됐다.

강 차관은 28억5441만원으로 직전보다 6억4699만원 증가했다. 본인 명의 세종시 종촌동 아파트 3억9700만원, 배우자 명의 충남 보령시 은포리 단독주택 8248만원, 장남 명의 인천 미추홀구 도화동 오피스텔 전세임차권 3000만원 등이 건물 재산으로 신고됐다. 예금은 13억4042만원, 증권은 9억7051만원이었다.

특히 강 차관 배우자 명의 증권 자산은 SK하이닉스, 산일전기, 삼현, 한라캐스트 등 상장주식이 포함됐다. 전체 증권 재산은 직전보다 5억8181만원 늘었다. 채권은 3000만원, 장남 명의 사인 간 채무는 3000만원으로 신고됐다.

보훈부 산하 보훈심사위원회 김오복 위원장은 6억3962만원을 신고해 직전보다 1억2143만원 늘었다. 광주 남구 아파트와 서울 서대문구 북아현동 단독주택, 광명 재개발 구역 아파트 분양권이 주요 자산이었다.

윤종진 한국보훈복지의료공단 이사장은 31억원을 신고했다. 직전보다 3억3847만7000원 증가했으며, 배우자 명의 서울 송파구 잠실동 아파트 17억4000만원이다. 예금은 13억3945만원이다.

hyun9@newspim.com