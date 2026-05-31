서울시, 환승역 주변 '성장거점형 도심복합개발' 추진…용적률 1300%

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 31일 도심·환승역 주변을 고밀복합거점으로 개발하는 성장거점형 도심복합개발을 추진했다
- 도심·광역중심과 환승역 500m 이내 일반상업지역 상향 시 용적률을 최대 1300%까지 허용한다
- 사업자는 높은 용적률 대신 공공시설 제공 등 공공기여를 부담하며 6월부터 자치구 추천 시범사업지를 선정한다
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울시내 중심지와 환승역 주변에서 개발사업을 할 때 용적률을 최대 1300%까지 받을 수 있게 된다. 대중교통 접근성이 우수한 지역의 잠재력을 활용해 새로운 성장축을 만들겠다는 게 서울시 구상이다.
31일 서울시에 따르면 시내 중심지 및 환승역 주변을 업무·상업·주거·문화 기능을 더한 고밀복합 거점으로 조성하기 위한 '성장거점형 도심복합개발사업'이 추진된다.
성장거점형 도심복합개발사업은 기존 도심 기능을 고도화하고 새로운 성장거점을 조성하기 위한 것이다. 도시공간 구조상 전략적 육성이 필요한 중심지와 대중교통 접근성이 우수한 환승역 주변에 다양한 도시기능을 복합적으로 유도하는 방식이다.
서울시는 서울도시기본계획상 도심·광역중심과 대중교통 접근성을 갖춘 환승역 반경 500m 이내 지역을 중심으로 검토한다. 일반상업지역으로 용도지역을 상향하는 경우 용적률이 최대 1300%까지 높아진다. 대신 사업자는 개발 규모를 키울 수 있는 대신 공공시설 제공 등 공공기여를 부담하게 된다.
오는 6월부터 자치구의 후보지 추천을 받아 대상지의 적정성을 검토해 시범사업 대상지를 선정할 예정이다.
안대희 서울시 도시공간본부장은 "성장거점형 복합개발사업은 중심지와 환승역 주변의 잠재력을 활용해 서울의 새로운 활력을 불어넣는 핵심 사업"이라며 "공공성과 사업성이 균형을 이루는 서울형 모델을 마련하겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com