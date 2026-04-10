다이닝브랜즈그룹, 치킨업계 첫 매출 6천억 돌파…신메뉴 효과

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'콰삭킹·스윗칠리킹' 판매 호조…원가 상승 속 수익성은 엇갈린 지표

가맹점 매출도 동반 증가…원재료 부담은 본사가 일부 흡수

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 다이닝브랜즈그룹이 연 매출 6,000억원을 처음으로 넘어섰다. 신메뉴 흥행에 힘입어 외형 성장을 이어간 가운데, 원가 부담 확대 속에서도 수익성은 일부 방어한 모습이다.

10일 공시에 따르면 다이닝브랜즈그룹의 2025년 별도 기준 매출은 6,147억원으로 전년(5,127억원) 대비 19.9% 증가했다. 치킨 프랜차이즈 브랜드 가운데 매출 6,000억원을 돌파한 것은 이번이 처음이다.

다이닝브랜즈그룹 CI. [사진=다이닝브랜즈그룹 제공]

이번 실적은 신제품 판매 호조가 견인했다. 지난해 상반기 출시된 '콰삭킹'은 약 1년 만에 누적 판매 700만 개를 기록하며 기존 대표 메뉴인 '뿌링클'과 함께 주력 제품으로 자리잡았다. 하반기 출시된 '스윗칠리킹' 역시 출시 3개월 만에 100만 개 판매를 넘기며 추가적인 매출 확대에 기여했다.

가맹점 실적도 개선됐다. 2025년 가맹점 연평균 매출은 전년 대비 20% 이상 증가한 것으로 나타났다. 원재료 수급 불안이 이어진 상황에서도 본사가 공급 안정성을 유지하며 가맹점 매출 확대를 뒷받침한 것으로 분석된다.

다만 수익성 지표는 일부 엇갈렸다. 매출총이익률은 37.0%로 전년 대비 1.8%포인트 하락했다. 해바라기유와 신선육 등 주요 원재료 가격 상승에도 불구하고 가맹점 공급가 인상을 최소화하면서 원가 부담을 본사가 일부 흡수한 영향이다.

반면 영업이익은 1,645억원으로 집계됐으며, 영업이익률은 전년 대비 0.68%포인트 소폭 상승했다. 물류센터 및 생산시설 기반의 공급 구조 내재화와 통합 구매 체계를 통한 원가 관리, 낮은 판관비 구조 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

다이닝브랜즈그룹 관계자는 "신제품 경쟁력과 안정적인 공급체계를 기반으로 본사와 가맹점이 동반 성장했다"며 "향후에도 신제품 출시와 운영 경쟁력 강화에 집중할 계획"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com