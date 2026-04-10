한경협, 기업 AX 전략 논의…"기술만큼 전환 속도 중요"

제도 개선·산업 연결·사례 확산 '3대 과제' 제시

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 인공지능(AI) 기술 고도화가 빠르게 진행되는 가운데, 산업 현장에 적용하는 'AI전환(AX) 실행력'을 높이기 위한 민·관 협력 논의가 본격화되고 있다.

한국경제인협회는 10일 서울 강남구 GS타워에서 'AI 혁신위원회 3차 회의'를 열고 정부 및 산업계 관계자들과 AX 확산 방안을 논의했다고 밝혔다. 이날 회의에는 하정우 대통령비서실 인공지능미래기획수석비서관과 대통령 직속 국가인공지능전략위원회의 송상훈 지원단장 등도 참석했다.

한국경제인협회 FKI타워 전경 [사진=뉴스핌DB]

허태수 위원장은 "이제는 우리나라가 'AI를 잘 만드는 나라에서 잘 쓰는 나라로' 한 단계 도약할 때"라며 "앞으로 글로벌 AI 경쟁의 성패는 기술의 우위만큼이나 현장으로의 전환 속도가 좌우할 것"이라고 말했다. 이어 ▲제도적 장벽 개선 ▲기술 보유 주체와 산업 현장 간 연결 ▲업종별 AX 선도 사례 확산을 주요 과제로 제시했다.

송상훈 국가AI전략위원회 지원단장의 기조 강연에서는 생산가능인구 감소, 공급망 재편, 탈탄소 전환 등 구조적 변화 속에서 AX가 핵심 해법으로 제시됐다. 이를 위해 데이터·하드웨어·컴퓨팅 등 국가 공통 기반 구축과 제조·물류·금융·에너지 등 전략 산업별 실행, 현장 확산 메커니즘 마련이 필요하다는 점이 강조됐다.

기업 사례도 공유됐다. GS는 노코드 기반 AI 플랫폼을 통해 현장 직원이 직접 문제를 해결하는 구조를 도입해 안전관리 업무 시간을 크게 단축한 사례를 소개했다. 롯데이노베이트는 건설 현장에서 외국인 근로자와의 소통을 돕는 실시간 다국어 AI 통역기와 휴머노이드 로봇을 활용한 매장 운영 실증 사례를 발표했다.

kji01@newspim.com