외교부, 日 외교청서 '독도는 일본 땅' 주장에 항의

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"부당한 독도 영유권 주장 즉각 철회"

주한 日대사관 총괄공사 초치해 항의

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 10일 일본이 외교청서를 통해 독도를 일본 땅이라고 주장한 것에 대해 항의했다.

정부는 이날 외교부 대변인 명의의 논평을 내고 "일본 정부가 발표한 외교청서를 통해 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의하며, 이를 즉각 철회할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 일 고교 교과서 '독도=일본땅' 억지 주장과 관련해 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사가 지난달 24일 오후 서울 종로구 외교부 청사로 초치되고 있다.2026.03.24 gdlee@newspim.com

정부는 이어 "일본 정부의 부당한 주장이 대한민국 고유 영토인 독도에 대한 우리의 주권에 아무런 영향도 미치지 못한다는 것을 다시 한번 분명히 하며, 독도에 대한 일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것"이라고 강조했다.

김상훈 외교부 아시아태평양국장은 이날 마쓰오 히로타카 주한 일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 초치해 항의의 뜻을 전달했다.

앞서 일본은 이날 공개한 2026년 판 외교청서를 통해 한국을 "파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라"라고 기술하면서도 "독도는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토"라고 주장했다.

opento@newspim.com