정부, 日 독도 영유권 주장·과거사 왜곡 교과서 검정 통과에 강력 항의

외교부 대변인 성명 "부당한 주장에 강력 항의"

'사죄와 반성의 정신에 입각한 역사교육' 촉구

주한 일본대사관 총괄공사 초치, 항의 전달

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 24일 일본이 독도가 일본 땅이라는 주장과 과거 침략 역사를 희석시킨 내용을 담은 고등학교 교과서를 검정 통과시킨 것에 항의하고 시정을 촉구했다.

외교부는 이날 대변인 명의의 성명을 통해 "역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 억지 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또다시 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의하며, 독도에 대한 일본의 어떠한 부당한 주장도 수용할 수 없음을 분명히 밝힌다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사가 지난달 22일 일본 시마네현의 '다케시마의 날' 행사 개최와 관련해 서울 종로구 외교부 청사로 초치되고 있다. 2026.02.22 gdlee@newspim.com

성명은 또 "우리 정부는 해당 교과서가 일본군 위안부 피해자 및 강제징용 관련 강제성을 희석하는 등 왜곡된 역사 서술을 포함하고 있는 것에 대해 강한 유감을 표명한다"며 "일본 정부가 그간 스스로 밝혀왔던 과거사 관련 사죄와 반성의 정신에 입각해 역사교육에 임해 나가야 한다"고 강조했다.

정부는 이어 "한·일 양국의 미래지향적인 관계 구축을 위해서는 미래 세대의 올바른 역사 인식이 기초가 돼야 하는 만큼, 일본 정부가 역사를 직시하는 가운데 역사교육에 있어 보다 책임있는 자세를 보여주기를 바란다"고 촉구했다.

외교부는 이날 오후 마쓰오 히로타카 주한 일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 초치해 항의의 뜻을 전달했다.

일본 문부과학성은 이날 교과서 검정 조사심의회 총회를 열고 2027년도부터 사용하게 될 고등학교 교과서 심사 결과를 확정했다. 이번에 검정을 통과한 고교 정치·경제, 지리탐구 교과서 대부분에는 4년 전 검정 통과 교과서와 마찬가지로 독도가 일본 땅이라고 주장하는 일본 정부의 입장이 그대로 실렸다. 또 역사 교과서 대부분에는 일제 강점기 강제동원, 일본군 위안부 문제 등에 강제성을 인정하지 않는 내용이 포함됐다.

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