日 '다케시마의 날' 강행...외교부 "즉각 폐지하고 역사 직시해야"

"독도에 대한 부당한 주장 중단"
산케이 "한국이 70년 불법 점거"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 외교부는 22일 일본 정부가 이날 이른바 '다케시마(竹島·독도의 일본식 표기)의 날' 행사를 강행한 데 대해 "억지 주장을 중단하라"는 입장을 밝혔다.
외교부는 대변인 성명을 통해 "일본이 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이하고 있는 데 대해 강력히 항의한다"면서 "'다케시마의 날' 행사를 즉각 폐지할 것을 엄중히 촉구한다"고 강조했다.
외교부는 "독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토"라며 "일본 정부는 독도에 대한 부당한 억지 주장을 즉각 중단하고 겸허한 자세로 역사를 직시해야 할 것"이라고 지적했다.
일본 시마네현은 독도 편입을 고시한 1905년 2월 22일을 '다케시마의 날'로 조례를 통해 정한 뒤 2006년부터 관련 기념행사를 개최해 왔다.
일본 정부는 2013년 행사부터 차관급인 내각부 정무관을 참석시켜 왔는데 이번에도 같은 급을 유지했다.
이는 다카이치 사나에 총리가 지난해 9월 집권 자민당 총재 선거 토론회에서 "대신(장관급)이 다케시마의 날에 당당히 나가면 좋지 않느냐"고 주장한 것과 다른 것으로, 한일관계 훼손을 우려한 조치라는 해석이 나온다.
한편 일본의 극우 성향 산케이신문은 22일 '정부 주최 행사를 요구한다'는 제목의 사설에서 "다케시마는 일본 고유의 영토인데도, 한국이 70년 이상 불법적으로 점거하고 있다"고 주장하며 억지 논리를 펼쳤다.
