동해시, 수도권 생활쓰레기 시멘트공장 반입 '원천 차단' 선언

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행에 따라 생활폐기물이 외부 지역으로 위탁 처리되거나 관내 시멘트공장으로 유입될 가능성이 커지자, 수도권 종량제 생활폐기물의 시멘트공장 반입에 대해 공식 반대 입장을 22일 밝혔다.
동해시는 이달 초 관내 시멘트 공장에 '수도권 종량제 생활폐기물 미반입 협조' 공문을 발송해 반입 불가 방침을 전달했다. 시멘트사 역시 공장에 합성수지를 공급하는 50~60개 업체에 공문을 보내, 수도권 생활폐기물이 섞여 들어오지 않도록 원료 단계부터 관리 강화에 나섰다.
시는 이와 관련 환경영향과 주민 건강에 대한 지역사회의 불안을 해소하고, 향후 논란을 사전에 차단하기 위한 선제 대응이라고 설명했다.
시는 앞으로도 생활폐기물 외부 유입 동향을 상시 모니터링하고, 폐기물 반입 관리·감독을 강화할 계획이다. 박화경 동해시 환경과장은 "생활폐기물 외부 유입을 철저히 차단하고, 시와 시멘트사가 공동 대응해 시민 건강을 최우선으로 지키겠다"며 "불필요한 오해와 논란이 발생하지 않도록 정보 공개와 현장 점검을 지속하겠다"고 말했다.
한편 강원·충북 시멘트 생산지역 주민과 환경단체들로 구성된 '전국 시멘트 생산지역 주민협의회'도 수도권 생활폐기물의 시멘트공장 반입 중단을 요구하는 성명을 내는 등, 이른바 '수도권 쓰레기 남하'에 대한 우려가 강릉·동해·삼척·영월, 제천·단양 등지로 확산되고 있다.
