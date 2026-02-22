전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

오세훈 "출마 선언 지연? 시정이 먼저…6·3 지선 '견제의 선거' 돼야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

오세훈, 22일 서울 마포구서 북 콘서트
"당 지도부의 尹 대한 입장, 국민 생각과 괴리"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 6·3 지방선거가 101일 앞으로 다가온 가운데, 오세훈 서울시장이 공식 출마 선언이 늦어지는 이유에 대해 "현직 시장으로서 챙길 수 있는 순간까지 최대한 시정을 챙기는 게 당연한 책임감이라고 생각한다"고 22일 밝혔다.

◆ "지방선거, 민주당 장악 시 폭주 가능해져"

이날 오후 오 시장은 서울 마포구 청년문화공간JU에서 자신의 저서 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 출간 기념 북콘서트 2부 행사를 진행한 뒤 기자들과 만난 자리에서 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 오세훈 서울시장이 22일 오전 서울 마포구 청년문화공간 JU에서 열린 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 북콘서트에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.22 gdlee@newspim.com

오 시장은 "출마 선언이 조금 늦어지는 것은 그 이유(현직 시장으로 시정을 챙기는 것) 외에 다른 이유는 없다"고 했다.

그러면서 "세간에 이런저런 설들이 떠도는데, 이런 계획이 있다, 숨어 있는 목표가 있다, 이런 얘기를 저도 다 듣고 있다"며 "저에게는 오로지 세계 5대 도시에 안착하는 그런 서울시를 만드는 게 소명이라고 생각한다. 그 소명을 이루기 위해 책임을 다하겠다"고 강조했다.

이어 오 시장은 "이외에 어떤 다른 생각도 아직은 해본 적이 없다는 말을 다시 한번 분명하게 드리는 것으로 답변을 대신하겠다"고 발언을 마쳤다.

오 시장은 선거법에 따라 이뤄졌음을 강조했다. 이는 최근 민주당 소속 정원오 성동구청장이 국민의힘 서울시당에 선거법 위반으로 고발한 것을 감안한 발언으로 보인다.

관련해 오 시장은 "이 자리에는 행사 진행부터 시작해서 관리까지를 모두 다 출판사가 주축이 돼서 행사가 이뤄지고 있다"며 "혹여라도 오해받을 여지를 원천 봉쇄했다"고 했다. 실제 행사는 축의금 형태의 모금 등이 생략됐다.

다가오는 지방선거에 대해 오 시장은 "이재명 정부의 삼권장악 시도는 정말 집요하다"며 "지방 권력까지를 한 당(민주당)에서 장악하게 되면 국민들이 원치 않는 독주, 폭주가 가능해진다"고 지적했다.

오 시장은 "그런 의미에서 이번에 이뤄지는 지방선거는 반드시 이 중앙 권력을 장악하고 있는 정부에 대해서 경종을 올리고, 스스로 자제할 수밖에 없게 만드는 견제의 선거가 돼야겠다는 사명감과 책임감으로 임하고 있다"고 힘주어 말했다.

◆ "장동혁의 尹 1심 입장표명, 사전 절차 거쳤어야"

장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해 오 시장은 "우리 당에서 벌어지고 있는 여러 가지 노선 갈등은 국민 여러분이 보시기에는 매우 위태로워 보이는 지경에 이르렀다고 생각한다"고 꼬집기도 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 오세훈 서울시장이 22일 오전 서울 마포구 청년문화공간 JU에서 열린 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 북 콘서트에서 사회자의 질문에 답하고 있다. 2026.02.22 gdlee@newspim.com

앞서 장 대표는 내란우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역 선고를 받는 것에 대해 "논리적 근거가 부족하다"며 사실상 선고 불복 의사를 밝힌 바 있다.

이에 대해 오 시장은 "당 지도부의 의견 표명 입장 표명이 많은 국민들의 보편적인 생각과는 매우 괴리된다"며 "고개를 갸우뚱하시는 시민 여러분들도 적지 않으리라고 생각한다"고 했다.

이어 "이 부분에 대해서 계속해서 의견을 모아가며 국민 여러분이 안심할 수 있는, 사랑과 지지를 받을 수 있는 그런 정당으로 거듭나야 비로소 이번 지방선거를 잘 치를 수 있을 것이고, 이재명 정부의 독주를 견제할 수 있을 것이라는 판단으로 임하겠다"고 정리했다.

또 오 시장은 "장 대표의 입장 표명은 사전 절차를 충실히 이행했다고 보기는 어렵다"며 "그 정도 중차대한 사안의 경우 적어도 당 중진 연석 회의라든가, 의원총회와 같은 공식 총의를 거쳐 입장을 내놓는 게 바람직하고 또 필요했다. 그런데 제가 알고 있기로는 그런 사전 절차가 충분히 이뤄지지 않은 것으로 보고 있다"고 했다.

오는 23일 의원총회를 개최한다며 오 시장은 "어제 많은 분과 의견을 교환했고, 교환 과정에서 (장 대표의 입장을) 동의하지 않는 분도 적지 않았다. 진행되는 절차를 봐 가며 추가로 입장 표명하겠다"고 밝혔다. 

100wins@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동