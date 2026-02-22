경북도, 日 시마네현 '죽도의 날' 행사 강력 규탄

이철우 지사, 22일 성명..."행사 중단 및 조례 폐지 촉구"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 일본정부가 22일, 이른바 '다케시마(竹島·독도의 일본식 표기)의 날' 행사를 강행하자 이를 강하게 규탄하고 "행사 즉각 중단과 관련 조례 폐지"를 촉구했다.

경북도는 이날 규탄 성명서를 내고 시마네현이 제정한 '다케시마의 날' 조례가 대한민국의 영토 주권을 침해하는 부당한 조치임을 지적했다.

대한민국 영토인 경북 울릉군 독도.[사진=뉴스핌DB] 2026.02.22 nulcheon@newspim.com

이철우 경북도지사는 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토"라고 강조하며 "일본은 독도에 대한 부당한 주장을 즉각 중단하고, 미래 지향적인 한일 관계 구축에 책임 있는 자세로 임해야 한다"고 강조했다.

최근 일본 총리 재신임 등 정치적 환경 변화에도 불구하고, 일본 정부의 독도에 대한 기본적 영유권 주장 기조에는 변함이 없으며, '다케시마의 날' 행사 역시 매년 반복 개최되고 있다.

경북도는 이러한 행사가 한일 간 건전한 우호·협력 관계 발전에 도움이 되지 않는다는 점을 분명히 했다.

경북도는 울릉군 독도를 관할하는 지방정부로서 독도의 평화적 관리와 영토주권 수호를 위해 지속적으로 노력하고, 대한민국의 확고한 입장을 국내외에 적극 알릴 방침이다.

